Знаки Зодиака, которые наплевательски относятся к своей внешности

При правильном подходе, разумеется, немного косметики никому не повредит. Хотя встречаются женщины, которые абсолютно не умеют за собой ухаживать.

Астрологи говорят, что такие дамы встречаются среди четырех зодиакальных знаков. Именно их представительницы с косметикой на лице выглядят нелепо.

Рыбы

Одним из знаков, лишенных вкуса, считаются Рыбы. Представительницы этого знака Зодиака не умеют приводить себя в порядок самостоятельно. Даже если этот знак пытается надеть что-то красивое, получается очень вульгарно и нелепо.

По этой причине большинство Рыб и перестает пытаться. Представительницы этого Зодиака уверены в том, что у них всё равно ничего не получится. Однако астрологи уверены, что у Рыб есть шанс всё исправить. Самое главное – не опускать руки.

Водолей

Водолеи выступают за естественность. Именно поэтому представительницы этого Зодиака даже не пытаются что-то в себе изменить. Женщины этого знака всегда выглядят безупречно. Идеальная кожа, блестящие волосы, приятный аромат – правильный уход и никакого декора. Некоторые дамы считают Водолеев лишеными вкуса, но это не так.

Представительницы этого знака, наоборот, признаны самыми стильными. Лишнее тому подтверждение – внимание мужчин, которое всегда сопровождает Водолеев.

Весы

Весы ленивы. Именно поэтому представительницы этого знака не украшают себя с помощью косметики. Женщины-Весы считают, что они лучше всех, а значит, им не нужно приводить себя в порядок ежедневно.

При этом Весы всегда выглядят уместно. Если они чувствуют, что в той или иной ситуации необходим яркий макияж, голливудская укладка и вечернее платье, они всё так и сделают. Но вот на постоянной основе – нет, ни за что.

Девы

Девы постоянно кидаются из крайности в крайность. Представительницы этого знака могут неделями не краситься и не укладывать волосы.

Однако иногда у них просыпается желание творить, и тогда их уже ничего не остановит. Яркие стрелки, красные губы, тонна хайлайтера – Девы не знают меры. По этой причине они очень часто выглядят неуместно и безвкусно.