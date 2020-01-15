Первое свидание: три нескучные темы для разговора

Читайте далее, о чем можно говорить на первом свидании, чтобы оно не было скучным и переросло в нечто большее.

1. Говорите о путешествиях

Путешествия – это что-то заманчивое, время отпуска, веселья и познания чего-то нового. Возможно, именно поэтому разговоры о путешествиях больше воодушевляют человека, а соответственно он становиться и более привлекательным.

К слову, это выяснилось научным исследованием, которое провел английский психолог Ричард Вайзман. В результате эксперимента выяснилось, что 18% тех, кто обсуждал путешествия во время первых свиданий, продолжал встречаться и дальше. В то время, как обсуждение фильмов, к примеру, показало меньшие результаты – всего в 9% случаев первое свидание имело продолжение.

2. Следите за тем, как вы говорите

Чтобы двоим на первом свидании было комфортно, необходимо избегать крайностей в общении. Не будьте пассивным слушателем, но и не пытайтесь доминировать – держите баланс и поддерживайте разговор, задавая новые темы и реагируя на истории вашего собеседника.

По словам американских социальных психологов Эли Финкел и Пола Иствик, такое поведение на первом свидании обеспечит вам ровное течение беседы, в котором будет комфортно вам двоим.

3. Выбирайте лучше спорные темы, чем скучные