ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ Стилист Ольга Быкова открывает набор на уникальный курс стиля для подростков

«Школа стиля» Ольги Быковой в сотрудничестве с агентством SuperStar начинает набор подростков от 15 до 18 лет на уникальный курс «Начинающий стилист».
Почему этот курс так важен для подростка?
Юному человеку, вступающему в жизнь, важно принимать свою внешность, осознавать свои особенности, уметь подчеркивать свои достоинства. Для подростка внешность стоит на первом месте. Это не просто отражение в зеркале, но и уверенность, общительность, статус, пропуск в общество. Отношение к своей внешности может влиять на общую самооценку подростка в целом.
Материал курса станет мощной основой по развитию вкуса на всю жизнь, а также:
* поможет разобраться, в чем именно состоит индивидуальность КАЖДОГО;
* даст понимание о грамотном и гармоничном выражении внутренних потребностей через одежду, прическу, макияж;
* убережет от ошибок, которые могут испортить будущую карьеру и личную жизнь.
Ведь, как известно, первое впечатление складывается всего за семь секунд, а чтобы его изменить, требуются годы!
Программа курса :
1. Сочетание цветов
2. Прическа и макияж в подростковом возрасте. Уход за лицом и волосами
3. Как выбирать крой и фасон по фигуре
4. Выбор формы и размер аксессуаров.
5. Базовый гардероб
6. История моды
7. 40 вещей базового гардероба.
8. Так уже не носят
9. Этикет, подача образа (осанка, походка, жесты), первое впечатление, законы уверенности в себе.
10. Практические занятия в магазинах
11. Защита индивидуальных работ
Курс «Начинающий стилист» даст возможность подростку говорить не только об одежде, но и своих чувствах, проявлениях, настроении, развивать вкус.
В программе Курса много практических заданий, упражнений на развитие уверенности в себе, укрепления осанки, включены упражнения по этике.
Курс может стать основой для получения базовых навыков стилиста-имиджмейкера с целью возможного дальнейшего обучения в данной области.
Курс ведет практикующий стилист-Ольга Быкова
Курс рассчитан на: 47АЧ (35 часов)
Время проведения: суббота 12:00-15:00 и воскресенье с 12:00-16:00
Начало курса: 7 Марта - 5 Апреля 2020 года
Стоимость за курс: 350€