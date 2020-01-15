ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ Стилист Ольга Быкова открывает набор на уникальный курс стиля для подростков

Почему этот курс так важен для подростка?

Юному человеку, вступающему в жизнь, важно принимать свою внешность, осознавать свои особенности, уметь подчеркивать свои достоинства. Для подростка внешность стоит на первом месте. Это не просто отражение в зеркале, но и уверенность, общительность, статус, пропуск в общество. Отношение к своей внешности может влиять на общую самооценку подростка в целом.

Материал курса станет мощной основой по развитию вкуса на всю жизнь, а также:

* поможет разобраться, в чем именно состоит индивидуальность КАЖДОГО;

* даст понимание о грамотном и гармоничном выражении внутренних потребностей через одежду, прическу, макияж;

* убережет от ошибок, которые могут испортить будущую карьеру и личную жизнь.

Ведь, как известно, первое впечатление складывается всего за семь секунд, а чтобы его изменить, требуются годы!

Программа курса :

1. Сочетание цветов

2. Прическа и макияж в подростковом возрасте. Уход за лицом и волосами

3. Как выбирать крой и фасон по фигуре

4. Выбор формы и размер аксессуаров.

5. Базовый гардероб

6. История моды

7. 40 вещей базового гардероба.

8. Так уже не носят

9. Этикет, подача образа (осанка, походка, жесты), первое впечатление, законы уверенности в себе.

10. Практические занятия в магазинах

11. Защита индивидуальных работ

Курс «Начинающий стилист» даст возможность подростку говорить не только об одежде, но и своих чувствах, проявлениях, настроении, развивать вкус.

В программе Курса много практических заданий, упражнений на развитие уверенности в себе, укрепления осанки, включены упражнения по этике.

Курс может стать основой для получения базовых навыков стилиста-имиджмейкера с целью возможного дальнейшего обучения в данной области.

Курс ведет практикующий стилист-Ольга Быкова

Курс рассчитан на: 47АЧ (35 часов)

Время проведения: суббота 12:00-15:00 и воскресенье с 12:00-16:00

Начало курса: 7 Марта - 5 Апреля 2020 года

Стоимость за курс: 350€