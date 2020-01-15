ГАЛЕРЕЯ ⟩ Модели с авоськами и в шапках-ушанках показали высшую моду Европы в Берлине

На подиум вышли девушки в колоритных нарядах. Некоторые модели держали в руках авоськи с продуктами внутри, другие – элегантные клатчи. На голове некоторых моделей были ушанки. Часть девушек вышла в коротких платьях, другие же – в брючных костюмах. Выходившие на подиум модели демонстрировали блузки с рюшами, платья с кружевом, меха и невероятные принты. В целом показ получился ярким и запоминающимся.