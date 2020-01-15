Ср, 15.01.2020

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Модели с авоськами и в шапках-ушанках показали высшую моду Европы в Берлине

Mercedes-Benz Fashion Week, коллекция дизайнера Дэнни Рейнке

ФОТО: Via Www.imago-images.de/Imago Images/Xinhua

В Берлине в рамках Mercedes-Benz Fashion Week состоялся показ коллекции осень-зима 2020 берлинского дизайнера Дэнни Рейнке, сообщает Metronews.ru.

На подиум вышли девушки в колоритных нарядах. Некоторые модели держали в руках авоськи с продуктами внутри, другие – элегантные клатчи. На голове некоторых моделей были ушанки. Часть девушек вышла в коротких платьях, другие же – в брючных костюмах. Выходившие на подиум модели демонстрировали блузки с рюшами, платья с кружевом, меха и невероятные принты. В целом показ получился ярким и запоминающимся.

В Берлине в рамках Mercedes-Benz Fashion Week состоялся показ коллекции осень-зима 2020 берлинского дизайнера Дэнни Рейнке

ФОТО: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com

 – С роскошными рукавами и оборками мода вновь становится более игривой, – приводит слова 27-летнего Рейнке портал Moz.de.

Mercedes-Benz Fashion Week проходит в здании бывшей электростанции в районе Митте. Она продлится до 17 января.

Mercedes-Benz Fashion Week, коллекция дизайнера Дэнни Рейнке

ФОТО: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com

 Mercedes-Benz Fashion Week, коллекция дизайнера Дэнни Рейнке

ФОТО: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com

Галерею целиком смотрите ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ