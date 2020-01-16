Не делайте эти восемь вещей, если хотите здоровую грудь

Более 50% женщин испытывают боль в груди во время физических упражнений. К тому же эта часть тела оказывается очень подвижной во время кардио. Знали ли вы, что при беге или прыжках грудь может подниматься аж на 21 сантиметр? Вот почему необходимо правильно подбирать бюстгальтер для тренировок.

Вот несколько советов

Для каждого вида спорта нужен свой бра. Есть низкие, средние и даже ударопрочные модели. Если вы не уверены, какой именно купить, то проконсультируйтесь с продавцом.

Ткань на чашечках должна быть плотной и гладкой. Если вы видите морщины на ней, то чашечка слишком большая.

Помните, что после 30-40 стирок спортивный бюстгальтер утрачивает свои свойства.

Носить лифчик неправильного размера