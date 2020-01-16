Не делайте эти восемь вещей, если хотите здоровую грудь

Как оказалось, походов к маммологу и самостоятельного осмотра не всегда бывает достаточно. Около 70% женщин признались, что грудь у них болит периодически, а иногда на ней возникают раздражения и зуд. Такая чувствительная область нашего тела требует повышенного внимания к себе, а также правильного ухода. Так что если хотите здоровую и красивую грудь, то перестаньте делать следующие вещи.
Удалять волосы
Все мы стремимся выглядеть идеально. А длинные и темные волоски вокруг сосков точно не вписываются в этот образ. В том, что вы хотите от них избавиться, нет ничего преступного, но не делайте это самостоятельно. Выдергивание или депиляция волос в этой области может вызвать раздражение, а также вросшие волосы, которые потом могут воспалиться. Лучше обратитесь к дерматологу. Врач обладает специальными знаниями в этой области и поможет безопасно удалить ненавистную растительность.
Бегать в спортивном бра или вовсе без него
Более 50% женщин испытывают боль в груди во время физических упражнений. К тому же эта часть тела оказывается очень подвижной во время кардио. Знали ли вы, что при беге или прыжках грудь может подниматься аж на 21 сантиметр? Вот почему необходимо правильно подбирать бюстгальтер для тренировок.
Вот несколько советов
Для каждого вида спорта нужен свой бра. Есть низкие, средние и даже ударопрочные модели. Если вы не уверены, какой именно купить, то проконсультируйтесь с продавцом.
Ткань на чашечках должна быть плотной и гладкой. Если вы видите морщины на ней, то чашечка слишком большая.
Помните, что после 30-40 стирок спортивный бюстгальтер утрачивает свои свойства.
Носить лифчик неправильного размера
Конечно, каждый имеет право делать со своим телом все, что пожелает, однако пирсинг очень опасен для здоровья вашей груди. Во-первых, у некоторых женщин может возникнуть аллергия на металл. Во-вторых, пирсингом вы рискуете навредить производству молока и заработать проблемы в будущем при кормлении малыша грудью. К тому же с таким украшением увеличивается чувствительность к боли, а также риск развития абсцесса.
Использовать тейп для фиксации груди
Когда хочется надеть открытое платье, а лифчик к нему ну никак не подходит, то скотч или клейкая лента кажется идеальным решением. Даже звезды к ней часто прибегают. Но это не лучшее решение для здоровья вашей груди. Тейп может вызвать аллергию, сыпь вокруг сосков, зуд и даже воспаление.
Забывать увлажнять свою грудь
О креме для лица, для рук или ног мы не забываем, зато такие чувствительные области, как грудь, периодически игнорируем. А она тоже заслуживает каждодневного ухода. Кожа на этой части тела очень тонкая и быстро теряет упругость. Хотите молодую и красивую грудь — побалуйте ее лосьонами и кремами.
Не пользоваться дезодорантом
Жаркие дни или интенсивные тренировки заставят вас изрядно попотеть. И для груди это не очень хорошо. Чувствительная кожа этой области немедленно реагирует на перепады температуры и становится раздраженной. Этого можно избежать, следуя простым советам: не покупайте бюстгальтер из синтетической ткани; лучше вложитесь в модели с увлажняющим эффектом; используйте дезодорант без алюминия, попробуйте и специальные лосьоны, предотвращающие потливость груди; детская присыпка хорошо впитывает влагу
Эта процедура может привести к синякам и отекам. А те, в свою очередь, лишь обострят чувствительность груди. Если же по какой-то причине вам все-таки нужно замаскировать данную часть тела, то будьте к ней предельно внимательны. Не стягивайте слишком сильно.