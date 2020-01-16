Шесть бьюти-трендов в бикини-дизайне, которые были популярны в разные годы

Густая растительность, гладко выбритая зона бикини, окрашивание, интимный пирсинг – Heroine собрал несколько бьюти-тенденций разных лет в бикини-дизайне.

Окрашивание

Уход за зоной бикини – идея не новая. Еще в древнем Риме гладкое тело считалось привилегией богатых женщин. Во время купания в термах влиятельным особам рабыни удаляли нежелательные волосы, также было популярно окрашивание волос в зоне бикини и нанесение ароматических средств. В арабских странах тщательный уход за зоной бикини был обязательной частью банного ритуала. Процедура окрашивания волос и сейчас существует в бикини-дизайне. Чаще всего ей пользуются для того, чтобы волосы в этой зоне и на голове совпадали по цвету.

Бразильская эпиляция

Бразильская эпиляция, или полное удаление волос — самая популярная тенденция бикини-дизайна, которая появилась только в конце 80-х годов прошлого века. Именно тогда бразильянка Джанеа Падилья вместе с сестрой открыла салон J Sisters и предложила женщинам Манхэттена инновационную по тем временам процедуру – полное удаление лобковых волос с помощью воска. В то время растительность в зоне бикини была абсолютной нормой, поэтому Джанее не сразу удалось убедить клиенток решиться на такой необычный опыт. Однако довольно быстро бразильская эпиляция стала популярна настолько, что в салон J Sisters съезжались женщины со всего Нью-Йорка и даже других городов. Эта веха в истории бикини-дизайна прекрасно отображена в сериале «Секс в большом городе». Героини сначала с ужасом рассуждают о новой процедуре, а затем решаются на «стрижку под ноль». Во многом именно из-за этого сериала бразильская эпиляция стала популярна и в Европе в начале 2000-х.

Благодаря снимкам моделей в журналах и изображениям в медиакультуре отсутствие волос в интимной зоне и сейчас воспринимается как самый приемлемый бикини-дизайн. Хотя в последние годы в связи с распространением идей феминизма многие миллениалки отказываются тратить силы, деньги и время на вечную борьбу с волосами на теле.

Интимная стрижка

К середине 2000-х становятся популярны интимные стрижки. В основном женщины решались на «французский вариант», когда на коже оставалась тонкая полоска из волос. Однако находилось немало тех, кто обращался в салоны за замысловатыми узорами из волос в зоне бикини. Позже, чтобы упростить процесс, появились специальные трафареты. Пожалуй, самым известным изображением интимной стрижки стала реклама Gucci 2004 года, где эстонская модель Кармен Касс демонстрирует выбритую на лобке букву G.

Пирсинг

О пирсинге интимных зон упоминается еще в «Камасутре». Считается, что прокалывание гениталий практиковали жители Древней Индии, чтобы усилить чувствительность. В западной культуре пирсинг половых органов, как и бразильская эпиляция, стал популярен в начале 2000-х. Женщины, как правило, делают интимный пирсинг в области клитора, больших и малых половых губ. Некоторые из них заявляют, что это помогло усилить чувствительность и получать более яркие сексуальные ощущения, другие относятся к украшениям в этой зоне как к источнику дискомфорта и угрозе для здоровья.

Отбеливание и омоложение

Когда в моду вошли голая зона бикини и купальники с высокими вырезами, требования к внешнему виду этой части тела существенно возросли. Не все женщины готовы красоваться в таких купальниках, как у Елены Перминовой, Эмили Ратайковски, Беллы Хадид, Кендалл Дженнер и других див, даже если очень хочется. Салоны красоты быстро обратили популярный бьюти-тренд в источник дохода.

Сегодня женщинам предлагают большой выбор процедур по улучшению внешнего вида гениталий и прилегающих к ним зон: омоложение, подтяжка, пилинг, осветление, увлажнение. А выбор косметических средств и бьюти-манипуляций с этой частью тела теперь не меньше, чем в уходе за лицом.

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