Мягкие брови, прозрачная тушь: cемь тенденций в макияже, которые будут популярны в 2020 году

1. Мягкие брови

Четкая линия бровей окончательно потеряла свою актуальность, как и слишком темный цвет. Тренд на естественность возвращает брови с мягким контуром и натуральным оттенком. Ты по-прежнему можешь заполнить пустоты тенями, но будь очень аккуратна с пигментом. Никаких жестких уголков и прорисованных волосков.

Если у тебя от природы густые и черные брови, смело можешь оставлять их. Брови «как у Фриды» — одна из главных тенденций 2020-го. Однако подойдут они лишь тем, на ком смотрятся органично, как, например, на актрисе Лили Коллинз.

2. Классический макияж

2010-е годы были эпохой инстаграма и ютуба, в следующем десятилетии мы будем возвращаться к более классическому пониманию красоты, считает визажист Крис Ланстон. По сравнению с гламурным макияжем этого десятилетия с контурингом, обилием глиттера и хайлайтера, образы Одри Хепберн и Мерилин Монро можно считать минималистичными, они и будут вновь задавать тренд.

Чтобы повторить культовый макияж Одри Хепберн, стоит уделить особое внимание ресницам. Для создания эффекта «глаза лани» визажист актрисы Альберто Де Росси медленно наносил тушь и аккуратно разделял каждую ресничку английской булавкой.

3. Эффект отсутствия макияжа

Макияж «без макияжа» уже популярен, и в следующем году эта тенденция станет еще очевидней. По словам визажиста, который работает со звездами, Кристины Флах, гипертрофированные контуры и фарфоровые лица остаются в 2010-х. Продвижению натуральной красоты способствует и растущая популярность бодипозитива: девушки перестают стесняться веснушек или других особенностей, которые еще лет пять назад сочли бы изъянами. Главным требованием к лицу в 2020 году остается свежесть. В тренде естественный вид, но при этом ты не должна выглядеть так, будто действительно только что проснулась. Плотные тональные средства уходят на второй план, достаточно увлажняющего крема, который выравнивает тон, и легкого консилера.

4. Белая подводка

Белый лайнер сделает глаза визуально больше, а взгляд свежее. В следующем году его можно использовать не только привычным способом, подводя нижнее веко, но и для рисования стрелок. Выравнивание линии нижнего века белым лайнером, вероятно, самый простой способ использовать белую подводку для глаз. Это мгновенно делает ваши глаза ярче, как будто вы готовы к этому дню. Если вы предпочитаете более смелый взгляд, просто проведите белым карандашом по верхнему веку и направьте карандаш к внешнему углу глаза, как будто вы рисуете галочку.

5. Контрастные цвета

Вместе с модой на естественность в 2020 году с нами останется тренд, отсылающий к 80-м и 90-м годам: яркие контрастные тени для век и подводки. Огненно-красный цвет, который Pantone назвал главным в следующем году, уже активно используется в макияже глаз. Мы уже делились актуальными способами, как использовать красный в мейкапе. В трендах не только все оттенки розового и бордового, но и любые смелые сочетания. Это значит, что с неоном, который популярен вот уже несколько сезонов, прощаться тоже пока рано.

6. Фиолетовый цвет

Фиолетовый уже был одним из самых популярных оттенков 2018 году, а в 2020-м триумфально вернется на подиумы и на лица селебрити. Фиолетовые тени, фиолетовая подводка, фиолетовые губы — по словам визажиста Мэри Ирвин, этот цвет настолько универсален, что с ним можно отправиться куда угодно: хоть на клубную тусовку, хоть на собственную свадьбу. Стилист и визажист Кетония Бэнкстон тоже отмечает растущий интерес к ягодным оттенкам, которые отлично сочетаются с фиолетовым цветом.

7. Прозрачная тушь для ресниц