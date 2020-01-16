Худеем со вкусом: ТОП-5 звездных диет

1. Звездная диета Кортни Кардашьян

Старшая из сестер Кардашьян похудела в 2017-м на десять килограммов. Кортни мама троих детей и после рождения дочери Рейн в 2014-м, светской львице потребовалось срочно избавиться от лишнего веса, набранного во время беременности. Она признавалась, что похудеть после родов для нее не является проблемой.

Instagram @kourtneykardash

Для борьбы с лишним весом, Кортни не только активно занималась спортом, но и отказалась от некоторых продуктов, пагубно влияющих на ее фигуру. Из рациона Кардашьян пропала пшеничная мука, рис, сахар, молочные продукты, соусы, бобовые, зерновые, растительное масло, большинство фруктов.

Утро начинается со смузи из свежих овощей, например, авокадо. Не слишком сладко, но в качестве подсластителя Кортни использует порошок стевии (используется в качестве сахарозаменителя в некоторых странах). Она налегает на продукты с высоким содержанием белка и зелень.

Строго, но чего не сделаешь ради того, чтобы в 40 выглядеть на десять лет моложе! Но не стоит забывать о cheat meal days или «днях-обманках» раз в неделю, когда можно выйти за рамки диеты и позволить себе любимое вредное блюдо.

2. Звездная диета Юлии Высоцкой

В свои 46 лет Высоцкая может похвастаться фигурой молодой девушки и это далеко не модная диета, а интервальное голодание или экадаши. На него даже подсел ее муж Андрей Кончаловский, о чем рассказал в интервью Владимиру Познеру. Но такой метод подойдет не всем, и если вы имеете какие-то проблемы со здоровьем, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Юлия начала практиковать экадаши в 2013-м и рассказала об этом подписчикам своего канала на Youtube. Этот метод голодания, как вы поняли из названия, имеет отношение к буддизму. Экадаши стоит проводить на 11-й день растущей и 11-й день убывающей Луны, то есть, всего два раза в месяц. В эти сутки стоит воздержаться от еды, а в идеале даже от воды. Юлия Высоцкая поделилась, что после дня голодания она просыпается «сдутой».

Instagram @juliavysotskayaofficial

Помимо экадаши, Юлия активно занимается спортом и питается качественными продуктами. Благодаря этому, она может позволить себе сладкую выпечку и тарелку сытной итальянской пасты. Высоцкая советует есть небольшими порциями и не растягивать свой желудок.

3. Звездная диета Джулии Робертс

Джулия Робертс восхищает общественность не только отличной физической формой в 52 года, но и прекрасным состоянием кожи лица. В чем ее секрет? Конечно, актриса не обходится без услуг одного из лучших дерматологов и косметологов Голливуда, но и сбалансированная диета играет немалую роль.