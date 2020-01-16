Худеем со вкусом: ТОП-5 звездных диет

Новогодние праздники позади, а лишние килограммы никак не дают покоя? На разнообразный рацион питания от российских и зарубежных звезд предлагает посмотреть Пятый канал.
1. Звездная диета Кортни Кардашьян
Старшая из сестер Кардашьян похудела в 2017-м на десять килограммов. Кортни мама троих детей и после рождения дочери Рейн в 2014-м, светской львице потребовалось срочно избавиться от лишнего веса, набранного во время беременности. Она признавалась, что похудеть после родов для нее не является проблемой.
Для борьбы с лишним весом, Кортни не только активно занималась спортом, но и отказалась от некоторых продуктов, пагубно влияющих на ее фигуру. Из рациона Кардашьян пропала пшеничная мука, рис, сахар, молочные продукты, соусы, бобовые, зерновые, растительное масло, большинство фруктов.
Утро начинается со смузи из свежих овощей, например, авокадо. Не слишком сладко, но в качестве подсластителя Кортни использует порошок стевии (используется в качестве сахарозаменителя в некоторых странах). Она налегает на продукты с высоким содержанием белка и зелень.
Строго, но чего не сделаешь ради того, чтобы в 40 выглядеть на десять лет моложе! Но не стоит забывать о cheat meal days или «днях-обманках» раз в неделю, когда можно выйти за рамки диеты и позволить себе любимое вредное блюдо.
2. Звездная диета Юлии Высоцкой
В свои 46 лет Высоцкая может похвастаться фигурой молодой девушки и это далеко не модная диета, а интервальное голодание или экадаши. На него даже подсел ее муж Андрей Кончаловский, о чем рассказал в интервью Владимиру Познеру. Но такой метод подойдет не всем, и если вы имеете какие-то проблемы со здоровьем, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Юлия начала практиковать экадаши в 2013-м и рассказала об этом подписчикам своего канала на Youtube. Этот метод голодания, как вы поняли из названия, имеет отношение к буддизму. Экадаши стоит проводить на 11-й день растущей и 11-й день убывающей Луны, то есть, всего два раза в месяц. В эти сутки стоит воздержаться от еды, а в идеале даже от воды. Юлия Высоцкая поделилась, что после дня голодания она просыпается «сдутой».
Помимо экадаши, Юлия активно занимается спортом и питается качественными продуктами. Благодаря этому, она может позволить себе сладкую выпечку и тарелку сытной итальянской пасты. Высоцкая советует есть небольшими порциями и не растягивать свой желудок.
3. Звездная диета Джулии Робертс
Джулия Робертс восхищает общественность не только отличной физической формой в 52 года, но и прекрасным состоянием кожи лица. В чем ее секрет? Конечно, актриса не обходится без услуг одного из лучших дерматологов и косметологов Голливуда, но и сбалансированная диета играет немалую роль.
В 2017-м американский журнал People рассказал, что Робертc питается свежими овощами, фруктами и богатыми белком продуктами. На завтрак Джулия съедает яйцо и авокадо на тосте, а на обед и ужин птицу или рыбу на гриле. От красного мяса актриса сознательно отказалась, а от привычки есть хлеб, избавиться не может. Лишние углеводы сжигает во время ежедневных занятий йогой и фитнессом, который посещает до четырех раз в неделю.
4. Звездная диета Тины Канделаки
Тина Канделаки ежедневно транслирует свой правильный образ жизни в Instagram. Подписчики наблюдают, как ведущая изнуряет себя тренировками и поражает результатом. Но сама Тина призналась журналу Glamour, что любит вкусно поесть и не мучает себя строгими диетами. Голодать не любит, а пять яиц и пять грейпфрутовых коктейлей в день — не ее история. На страничке Канделаки в социальной сети можно увидеть рацион ее питания. В меню Тины белок, овощи, зелень и продукты из твердых сортов пшеницы. На завтрак йогурт, семена, гранола, фрукты и ягоды. Получается полезный фруктовый боул.
Кроме того, ведущая рассказала, что недавно открыла для себя диету на 1800 калорий в день, в которой преобладает белок, сокращается количество жиров и исключаются углеводы. Канделаки советует есть по четыре или пять раз в день.
5. Звездная диета певицы Адель
Британская поп-дива Адель всегда была пышкой, но в 2019-м поклонники заметили изменения в ее фигуре и лице. Оказалось, что певица сбросила 19 килограммов! Щеки ушли, а места, за которые можно «ухватиться», почти пропали.
Как стало известно британской прессе, Адель занялась пилатесом и выбрала необычную систему питания — сиртфуд-диету. Не стрит-фуд, а сирт-. Основой питания являются продукты, способные стимулировать сиртуин — фермент в организме человека, улучшающий метаболизм и сжигание жиров. Сиртуиновые активаторы содержатся в темном шоколаде, зеленом чае, цитрусовых, яблоках, чернике, кукурме, петрушке, капусте кейл, гречке и даже в красном вине. Но это далеко не весь список продуктов.
Диета длится одну неделю. Первые два дня худеющий должен съедать 1000 калорий, а оставшиеся пять 1500. На сиртфуд рекомендуется «садиться» раз в три месяца, но перед этим проконсультироваться с врачом.