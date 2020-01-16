Эстонские красавицы претендуют на звание самой красивой бабушки Вселенной

По словам Яны Хаас, она готова доказать, что многодетная женщина старше 45 лет может выглядеть так, что даст фору многим молодым. Трудно представить, глядя на стройную и красивую женщину, что она является мамой пятерых детей. «Многие думают, что моя внешность - это хорошие гены. Конечно, природа дала мне первоначальные данные, но гены тут не при чем. Просто надо постоянно работать над собой и почаще баловать себя спортзалом, а не булочками», - говорит Яна. - Я настроена на хороший результат. Верю, что у нас всё получится. Хотя поддержка, хотя бы моральная, нам не помешает, ведь конкурентки у нас очень сильные».