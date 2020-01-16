Эстонские красавицы претендуют на звание самой красивой бабушки Вселенной

В Софии с 19 по 23 января пройдёт международный конкурс красоты Grandma Universe/Classic Universe 2020 на котором выберут самую красивую бабушку и женщину старше 45 лет.
Эстонию на этом конкурсе представляют победительницы регионального конкурса Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2019 Светлана Гитерман и Яна Хаас.
Осенью агентство Angel Models Agency выбрало самую красивую бабушку страны и самую красивую женщину старше 45 лет. Очаровательная Яна Хаас победила в категории Classic, красавица бабушка Светлана Гитерман в категории Grandma. Обе красотки живут в Таллинне и готовы повторить в Болгарии прошлогодний успех.
По словам Яны Хаас, она готова доказать, что многодетная женщина старше 45 лет может выглядеть так, что даст фору многим молодым. Трудно представить, глядя на стройную и красивую женщину, что она является мамой пятерых детей. «Многие думают, что моя внешность - это хорошие гены. Конечно, природа дала мне первоначальные данные, но гены тут не при чем. Просто надо постоянно работать над собой и почаще баловать себя спортзалом, а не булочками», - говорит Яна. - Я настроена на хороший результат. Верю, что у нас всё получится. Хотя поддержка, хотя бы моральная, нам не помешает, ведь конкурентки у нас очень сильные».
Светлана Гитерман, самая красивая бабушка Эстонии 2019 года, отметила, что быть красивой бабушкой не так уж сложно. «Любящая семья, поддержка друзей и близких, а также вера в себя. И, конечно же, труд над собой. С гордостью ношу титул самой красивой бабушки страны, думаю, что титул самой красивой бабушки Вселенной мне тоже будет к лицу», - считает Светлана.
Желаем Светлане и Яне удачи. За конкурсом можно будет следить на странице агентства Angel Models Agency в Facebook.