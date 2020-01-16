«Какая прелесть»: 49-летняя Алена Хмельницкая показала фото без макияжа и фильтров

Поклонники нашли, что и без макияжа Хмельницкая выглядит прекрасно. «Какая прелесть», — написал один из комментаторов. «Люблю чистые лица без всякого камуфляжа, и чем старше становлюсь, тем сильнее понимаю, что истинная красота в чистоте глаз. Вы красивая», — поделился мнением второй. «Отлично выглядите! Отдохнувшее, счастливое лицо!» — сообщила Алене еще одна подписчица.

Уже не первый раз фанаты уверяют Хмельницкую, что она не выглядит на свой возраст. Действительно, сложно поверить, что уже через год звезда сериалов «Марш Турецкого», «Преступление» и «Сердца трех» отметит свое 50-летие и тем самым разменяет шестой десяток. А свой 49-й день рождения Алена встретила 12 января. Еще в декабре актриса признавалась «Экспресс газете», что праздновать собирается на Бали и к ней присоединится гражданский муж — бизнесмен Александр Синюшин (который, к слову, на 13 лет моложе Алены).