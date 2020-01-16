Пирожное «Картошка»: классический рецепт знаменитого десерта

Классическое пирожное «Картошка» готовится из остатков и обрезков бисквита, смешанных с масляным кремом. Готовый десерт покрывают шоколадной глазурью или посыпают какао-порошком, колотыми орехами или сахарной пудрой, пишет Сегодня.