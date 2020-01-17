Почему волосы быстро жирнеют: шесть распространенных причин

Сразу скажем: мыть голову через два дня или даже один — нормально. А вот если вы вынуждены делать это ежедневно, значит, что-то пошло не так.

1. Вы живете в районе с повышенной влажностью воздуха

Это увеличивает активность сальных желез. Поэтому, если вы переехали в местность с более влажным климатом или у вас дома сыро, не удивляйтесь, что волосы пачкаются очень быстро.

Что с этим делать

Срочно переезжать в регион с нормальной влажностью. Шутка. Просто учитывайте этот фактор, подбирая прическу.

2. У вас затяжной стресс

Гормон стресса кортизол также влияет на деятельность сальных желез. Чем выше его уровень, тем больше жира производит кожа и тем быстрее пачкаются волосы.

Что с этим делать

Учиться спокойному отношению к жизни. И заодно перечитать научные рекомендации о том, как избавиться от стресса.

3. У вас перхоть

Сама по себе она не виновата в том, что волосы жирнеют быстрее. Но может быть симптомом некоторых кожных заболеваний: например, экземы, псориаза, себорейного дерматита, которые сопровождаются повышенной активностью сальных желёз.

Что с этим делать

Выяснить, что именно стало причиной перхоти. Самый эффективный способ сделать это — обратиться к дерматологу.

4. Вы часто трогаете волосы руками

Во-первых, на пальцах тоже хватает кожного сала. Во-вторых, как и в предыдущем пункте, частыми прикосновениями вы помогаете жиру распределяться по длине волос.

Что с этим делать

Избавляться от вредной привычки почесывать макушку или накручивать пряди на палец.

5. Вы слишком туго завязываете волосы

Хвост или коса приводят к тому, что кожное сало скапливается только у корней. Здесь волос слишком мало, чтобы поглотить и перераспределить его, поэтому корни быстро становятся жирными.

Что с этим делать

Вариант — сменить прическу. Если не хочется, просто учитывайте эту особенность тугих хвостов и старайтесь не расчесывать волосы по всей длине, чтобы не утяжелить концы.

6. У вас нездоровое питание

На активность сальных желез влияют в том числе витамины и микроэлементы, которые мы получаем с пищей. Недостаток витаминов А, В, Е, D, а также цинка нередко приводит к повышенной выработке кожного жира.

Что с этим делать