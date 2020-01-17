Пт, 17.01.2020
1

Как приготовить домашний хумус с кедровыми орехами

Хумус, фото иллюстративное

ФОТО: Janerik Henriksson/TT/TT NEWS AGENCY

Хумус – это холодная закуска из отварного или консервированного гороха нут, кунжутной пасты, оливкового масла и лимонного сока, пишет Сегодня.

Ингредиенты хумуса содержат триптофан, 5-Гидрокситриптофан и серотонин, которые помогут вам расслабиться и заснуть. Несколько столовых ложек – все, что нужно.

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • Сырой нут (турецкий горох) – 300 г
  • Соус тхина (на основе кунжута) – 3-4 ст. л.
  • Кедровые орешки – 50 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливковое масло, зира, соль, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нут замачиваем в подсоленной воде на ночь, как обычный горох.
  2. На следующий день в этой же воде варим его в течение 2-2,5 часов.
  3. Когда нут сварится, охлаждаем, кладем в блендер, добавляем масло, воду, в которой варился нут (примерно 100 г), подсаливаем, выдавливаем сок лимона, кладем специи и взбиваем до однородной массы, которая должна получиться консистенции сметаны средней густоты. Густоту можно регулировать с помощью оливкового масла: чем больше его налить, тем жиже выйдет хумус.

Как подавать хумус

Выкладываем закуску на тарелку, посыпаем паприкой, украшаем кедровыми орешками и подаем. С хумусом также можно подать поджаренный лук или грибы.

НАВЕРХ