Как приготовить домашний хумус с кедровыми орехами

Хумус – это холодная закуска из отварного или консервированного гороха нут, кунжутной пасты, оливкового масла и лимонного сока, пишет Сегодня.
Ингредиенты хумуса содержат триптофан, 5-Гидрокситриптофан и серотонин, которые помогут вам расслабиться и заснуть. Несколько столовых ложек – все, что нужно.
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- Сырой нут (турецкий горох) – 300 г
- Соус тхина (на основе кунжута) – 3-4 ст. л.
- Кедровые орешки – 50 г
- Лимон – 1 шт.
- Оливковое масло, зира, соль, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
- Нут замачиваем в подсоленной воде на ночь, как обычный горох.
- На следующий день в этой же воде варим его в течение 2-2,5 часов.
- Когда нут сварится, охлаждаем, кладем в блендер, добавляем масло, воду, в которой варился нут (примерно 100 г), подсаливаем, выдавливаем сок лимона, кладем специи и взбиваем до однородной массы, которая должна получиться консистенции сметаны средней густоты. Густоту можно регулировать с помощью оливкового масла: чем больше его налить, тем жиже выйдет хумус.
Как подавать хумус
Выкладываем закуску на тарелку, посыпаем паприкой, украшаем кедровыми орешками и подаем. С хумусом также можно подать поджаренный лук или грибы.