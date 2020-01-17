Как сделать фруктовый алкогольный пунш

Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.
Сегодня рассказал, как сделать вкусный фруктовый пунш со светлым ромом, апельсинами, ананасами и лаймом.
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 260 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Свежий ананас – 1/2 шт.
- Апельсин – 1 Штука
- Лайм – 1 Штука
- Ананасовый или апельсиновый сок – 1 л
- Тоник – 1 л
- Светлый ром – 100 мл
Способ приготовления:
- Нарежьте тонкими ломтиками, не очищая кожицы, 1/2 свежего ананаса, 1 апельсин, 1 лайм, выложите в большой кувшин или вазу для пунша.
- Слегка подавите фрукты ложкой, чтобы они дали сок.
- Влейте в кувшин ананасовый или апельсиновый сок, светлый ром и тоник.
- Подавайте со льдом.
Полезный совет
Если вы не любите тоник, замените его лимонной или апельсиновой газировкой.