Пт, 17.01.2020

Как сделать фруктовый алкогольный пунш

Фруктовый пунш. Фото иллюстративное.

ФОТО: www.shutterstock.com

Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

Сегодня рассказал, как сделать вкусный фруктовый пунш со светлым ромом, апельсинами, ананасами и лаймом.

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 260 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Свежий ананас – 1/2 шт.
  • Апельсин – 1 Штука
  • Лайм – 1 Штука
  • Ананасовый или апельсиновый сок – 1 л
  • Тоник – 1 л
  • Светлый ром – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тонкими ломтиками, не очищая кожицы, 1/2 свежего ананаса, 1 апельсин, 1 лайм, выложите в большой кувшин или вазу для пунша.
  2. Слегка подавите фрукты ложкой, чтобы они дали сок.
  3. Влейте в кувшин ананасовый или апельсиновый сок, светлый ром и тоник.
  4. Подавайте со льдом.

Полезный совет

Если вы не любите тоник, замените его лимонной или апельсиновой газировкой.

НАВЕРХ