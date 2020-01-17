Вещи, которые портят интерьер в квартире

Бесчисленное количество фотографий

Безусловно, памятные моменты заслуживают того, чтобы занять достойное место не только в вашем сердце, но и на письменном столе или, например, на каминной полке. Коллекция любимых фотографий пополняется, а вместе с ней и количество фоторамок, купленных в разное время и редко сочетающихся между собой. Часто получается так, что рамки, различные по цвету, материалу и стилистике, вынуждены уживаться на одной полке.

Решить эту проблему довольно просто. Попробуйте среди множества снимков выбрать несколько самых важных для вас фотографий. Поместите их в одинаковые или объединенные одной стилистикой рамки. Отведите для фотографий место на стене, развесьте вдоль лестницы или расположите над диваном.

Старомодные шторы

Возможно, вы удивитесь, но сейчас занавешивать все окна шторами вовсе не обязательно. Если вы живёте в сельской местности с живописным видом или окна вашей городской квартиры не упираются в окна соседнего дома, то без штор вполне можно обойтись. Если окно оригинальной формы, выполнено из качественной красивой древесины или вам попросту не нравятся шторы — снимайте их!

Присмотритесь к шторам на ваших окнах. Быть может, они устарели, полиняли, выцвели или слишком коротки? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, просто снимите шторы и наслаждайтесь видом из окна.

Вазы для цветов

Скорее всего, в каждом доме найдется одна или две вазы для цветов. Но бывает, что таких ваз, стаканов, красивых бутылочек накопилось слишком много, и все они пылятся на полках в гостиной или на кухне. Если не хватает духу окончательно от них избавиться, спрячьте их поглубже в шкаф, оставив 3–5 красивых, разных по размеру ваз.

Старые вазы можно преобразить. Соберите их в коллекцию, подбирая по форме, цвету или стилистике. Или объедините их, самостоятельно выкрасив в нейтральный, например, белый цвет.

Искусственные цветы

Не используйте для декора искусственные цветы. Они редко выглядят красиво и гармонично. Цветок пиона или гортензии в небольшой вазе на журнальном столе или прикроватной тумбочке ещё может смотреться естественно. Но вот от больших охапок искусственных цветов или высоких растений точно нужно отказаться.

Большое количество мелочей