Медики назвали продукты, улучшающие вид лица

Немецкие медики рассказали о продуктах, которые положительно влияют на внешний вид, сообщает портал Focus.de.
Привлекательный тон кожи обеспечивается с помощью пигментов каротиноидов. Они в достаточном количестве содержатся в помидорах, перце и моркови.
Кроме того, присутствующий в томатах каротиноидный ликопин является эффективной профилактикой морщин. Как оказалось, морковь, помидоры и болгарский перец помогают избавиться от морщин, а также придают коже золотистый оттенок за счет пигмента каротиноида.
Они также посоветовали есть два раза в неделю жирную морскую рыбу — скумбрию, лосось или сельдь. Так как в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые очень важны для здоровья кожи. Альтернатива рыбе — льняное масло.
А вот сахар делает кожу более дряблой и способствует быстрому старению, предупредили эксперты. Однако, оказывается, сахар в умеренных дозах также полезен для кожи лица, придает ей упругость за счет эластина и коллагена.