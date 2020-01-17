Медики назвали продукты, улучшающие вид лица

Привлекательный тон кожи обеспечивается с помощью пигментов каротиноидов. Они в достаточном количестве содержатся в помидорах, перце и моркови.

Кроме того, присутствующий в томатах каротиноидный ликопин является эффективной профилактикой морщин. Как оказалось, морковь, помидоры и болгарский перец помогают избавиться от морщин, а также придают коже золотистый оттенок за счет пигмента каротиноида.

«Томатная паста с ее высококонцентрированным ликопином превосходит все самые дорогие кремы для кожи. Томатную пасту можно использовать в супах, заправках и, конечно, для приготовления соуса», — отметили эксперты.

Они также посоветовали есть два раза в неделю жирную морскую рыбу — скумбрию, лосось или сельдь. Так как в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые очень важны для здоровья кожи. Альтернатива рыбе — льняное масло.