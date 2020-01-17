Попробуем? ⟩ Классная зимняя диета с рецептами: подробное меню на семь дней

Зимний период и без того стрессовый. А строгие запреты в еде лишь усугубляют ситуацию и замедляют метаболизм. В таком режиме организм будет запасаться жиром с удвоенной силой.

2. Ешь чаще

Чтобы помочь организму избавиться от задачи «запастись», нужно убедить его, что еда всегда доступна. Употребляй пищу дробно и часто — 5-6 раз в день. Это позволит избежать чувства голода, которое предательски толкает на переедание.

3. Не жди быстрых результатов

Зимой обменные процессы работают медленно. Даже если ты будешь делать все правильно, быстро похудеть не получится. Помни, что медленный темп, как правило, приводит к более устойчивому результату.

4. Не исключай из рациона белок

Один из способов борьбы с зимними килограммами – ускорение процессов в организме. Выбирай продукты с высоким содержанием белка : бобовые (горох), семена (тыквенные семечки). К ускорителям относятся и продукты, богатые железом : орехи (миндаль, кешью, грецкий), грейпфрут, ананас, мясо, печень.

5. Умеренная физическая нагрузка

Не забывай о прогулках, пробежках, доступных зимних видах спорта (коньки, лыжи и даже санки подойдут).

Преимущества диеты