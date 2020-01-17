Попробуем? ⟩ Классная зимняя диета с рецептами: подробное меню на семь дней

Готовить фигуру к лету лучше зимой. Узнай, как сбросить лишние килограммы на специальной зимней диете от «Лиза» без строгих ограничений в еде.
Зимой хочется меньше двигаться и больше есть. Кроме того, организм тратит больше энергии, а значит, сидеть на какой-нибудь фруктовой диете не получится. Тем более, что овощи и фрукты в это время в основном привозные: витаминов мало, а цена высокая. И все же решение есть — зимняя диета. Основная ее идея – не урезать количество порций, а отказаться от жирных, копченых и жареных продуктов.
Пять правил диеты
1. Не голодай
Зимний период и без того стрессовый. А строгие запреты в еде лишь усугубляют ситуацию и замедляют метаболизм. В таком режиме организм будет запасаться жиром с удвоенной силой.
2. Ешь чаще
Чтобы помочь организму избавиться от задачи «запастись», нужно убедить его, что еда всегда доступна. Употребляй пищу дробно и часто — 5-6 раз в день. Это позволит избежать чувства голода, которое предательски толкает на переедание.
3. Не жди быстрых результатов
Зимой обменные процессы работают медленно. Даже если ты будешь делать все правильно, быстро похудеть не получится. Помни, что медленный темп, как правило, приводит к более устойчивому результату.
4. Не исключай из рациона белок
Один из способов борьбы с зимними килограммами – ускорение процессов в организме.
5. Умеренная физическая нагрузка
Не забывай о прогулках, пробежках, доступных зимних видах спорта (коньки, лыжи и даже санки подойдут).
Преимущества диеты
- Ускорить обменные процессы.
- Справиться с сонливостью, вялостью, депрессией.
- Нормализовать работу пищеварительной системы (шансы на проблемы со стулом уменьшаются).
Улучшить состояние кожи, волос и ногтей.За счет сбалансированного питания в организм поступают все необходимые для них витамины, микроэлементы и минеральные вещества.
- Немного сэкономить. Каких-то особых излишеств диета не предполагает.
Все продукты, из которых состоит меню, стоят недорогои есть почти в каждом доме.
- Послеоперационный период реабилитации;
- период обострения хронических заболеваний;
- заболевания ЖКТ, почек, печени, сердечно-сосудистой системы;
- беременность;
- лактация;
- инфекционные заболевания.
Меню на семь дней
Главное преимущество такой диеты — меню помогает поддерживать баланс витаминов, микроэлементов в организме, что положительно сказывается на здоровье в целом. А чтобы рацион во время диеты не вызывал у тебя вопросов, мы подготовили для тебя подробное меню на 7 дней.
1. Понедельник
- Завтрак. Каша из овсяных хлопьев на воде с курагой, кусочек ржаного хлеба, черный чай с ложечкой меда.
- Перекус. 2 яблока, долька темного шоколада.
- Обед. Грибной суп-пюре, 150 г винегрета, 200 мл тыквенного сока.
- Перекус. 150 г помело.
- Ужин. 200 г салата (морковь, яблоко, орехи), тыквенное пюре, питьевой йогурт без сахара.
2. Вторник
- Завтрак. Омлет с овощами, кусочек хлеба с отрубями со сливочным маслом, 200 мл свежевыжатого апельсинового сока.
- Перекус. Творожок (нежирный) с фруктами.
- Обед. 200 г тушеной капусты с говядиной, капустный салат, чай с лимонной долькой.
- Перекус. Йогурт без наполнителя, одно овсяное печенье (желательно домашнее).
- Ужин. Отварной рис с грибами, компот.
3. Среда
- Завтрак. 2 вареных куриных яйца, бутерброд с ржаным хлебом и ломтиком твердого сыра, 200 мл кефира.
- Перекус. Горстка миндаля, салат из моркови и яблока, заправленный нежирным йогуртом.
- Обед. Уха с креветками, одна отварная свекла, гранатовый сок.
- Перекус. Салат из морской капусты.
- Ужин. Морковная запеканка, 1 вареное яйцо, имбирно-медовый чай.
Тертую морковь положить в кастрюлю, добавить сахар, масло, молоко и перемешать. Тушить 5-10 минут. В отдельной миске смешать яйца, манку и творог. К тушеной моркови добавить эту смесь, перемешать, смазать сметаной, затем отправить в духовку (180-200 градусов) на 20-25 минут.
4. Четверг
- Завтрак. 200 нежирного творога с кусочками любых фруктов, кофе и кусочек горького шоколада.
- Перекус. 20 г сыра, одно яблоко или одну грушу.
- Обед. Тушеная фасоль с курицей, кусочек цельнозернового хлеба.
- Перекус. Сельдереевый или спаржевый сок (200 мл).
- Ужин. Теплый салат из курицы и шампиньонов, заправленный сметаной, тыквенный пудинг, апельсиновый сок.
5. Пятница
- Завтрак. Овсяная или манная каша (50г сухого веса), одно вареное яйцо, кусочек цельнозернового хлеба, травяной чай с ложкой меда.
- Перекус. Нежирный кисломолочный напиток (150-200 мл).
- Обед. Запеченный картофель с рыбой, хлебец, салат из любых овощей.
- Перекус. Средняя хурма.
- Ужин. Отварные креветки, овощное рагу, фруктовый сок.
6. Суббота
- Завтрак. Овсяные оладьи, 200 мл кефира с изюмом.
- Перекус. Хлебец, ломтик сыра.
- Обед. Салат с чечевицей, помидорами ( по желанию добавить зелень и тертый пармезан), вареный коричневый рис, стакан теплой воды.
- Перекус. Молоко с молотыми тыквенными семечками.
- Ужин. 200 г отварной рыбы с кусочком ржаного хлеба, долька свежего ананаса, травяной чай без сахара (можно добавить имбирь).
Сварить овсяную кашу на воде, добавить к ней соль, сахар, желтки и хорошо перемешать. Отдельно взбить белки, добавить в кашу и перемешать. Сформированные оладьи жарить на среднем огне 4-5 минут.
7. Воскресенье
- Завтрак. Манка с курагой, хлебец с кучоками авокадо, 150 мл цельного молока.
- Перекус. Один персик или нектарин.
- Обед. Овощи на пару, гречка с тушеной грудкой в сметанном соусе, грейпфрутовый сок.
- Перекус. Бананово-ягодный коктейль.
- Ужин. Оладьи из овощей, 3-4 вареные дольки картофеля и 100-150 г тушеной индейки, горсть тыквенных семечек.