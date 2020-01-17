Пять знаков Зодиака, которых в 2020 году ждут самые серьезные перемены

Стрелец

Стрельцы и раньше задумывались о перемене места жительства (как города, так и страны). Но в этом году звезды благоволят свершить задуманное без всякого риска. Представители знака могут смело перебраться на новое место со всей семьей.

Ближние и дальние переезды окажут позитивное влияние на их дальнейшую жизнь, они благополучно устроятся и применят свои профессиональные навыки на новом месте. Одинокие Стрельцы смогут найти за границей свою любовь.

Телец

В этом году предприимчивость и деловитость Тельцов наконец найдет свое применение. Не бойся вкладывать деньги в свое дело, ценные бумаги или приобретать недвижимость. Все это может принести в будущем солидные дивиденды.

Затянувшиеся судебные процессы, в которых ты отстаивала свои интересы, наконец-то разрешаться в твою пользу. И только те представители знака, кто захочет разжиться шальными деньгами, полученными не всегда законными методами, в этом году не смогут рассчитывать на удачу. Только активность и трудолюбие помогут разбогатеть в новом 2020 году.

Водолей

Сознание Водолеев преобразиться настолько, что в их голову будут приходить совершенно потрясающие творческие и изобретательские мысли. Полет фантазии в области науки и искусства вознесет представителей знака на недосягаемую прежде высоту.

Многие Водолеи резко поменяют образ жизни, отказавшись от прежних профессий. Зато у них откроются новые, ранее неизведанные способности и таланты. В этом году попутный ветер помогает во всех начинаниях

Дева

Серьезная реформа в жизни Дев будет вызвана крахом иллюзий и разочарованием в прошлой жизни. Именно по этой причине представители знака будут рвать старые связи, отказываться от своих привычек и разрушать былые установки как в семье, так и на работе.

Девам придется с этим смириться, не взирая на нежелание что-либо менять. Революционное поведение даст им возможность пережить кризисный год и выбрать себе новую систему ценностей. Способность Дев к адаптации поможет сохранить здравый рассудок и освоить новые профессии.

Скорпион

Для Скорпионов год будет чрезвычайно болезненный и меняющий представление о благополучии. Духовные скрепы станут превалировать над материальным статусом. Многие представители знака превратятся из циников и потребителей в философов и пропагандистов здорового образа жизни.