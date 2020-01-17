ВИДЕО ⟩ «Бабье утро»: вечеринки с таким названием триумфально покоряют Таллинн

Первую вечеринку Лера провела в ноябре. Ее участницами стали 13 самых преданных подписчиц Лериного фуд-блога о ресторанах Таллинна в Instagram. На февральскую - поход в кино - уже нет свободных мест. Каждая вечеринка начинается утром в субботу и каждая посвящена какой-то теме. Третья, например, называлась «Вечеринка наоборот», и все женщины должны были прийти на завтрак в ресторан в вечерних платьях. И все пришли. «Все гостьи «Бабьего утра» совершенно разные, - говорит Лера, - и по возрасту, и по роду деятельности. Но мы все очень активные, с чувством юмора и желанием встречаться и общаться вживую, а не только в социальных сетях».