ВИДЕО ⟩ «Бабье утро»: вечеринки с таким названием триумфально покоряют Таллинн

Новый формат женских вечеринок, которые проходят в Таллинне с ноября, завоевывают все больше и больше поклонниц.
Интригующее название «Бабье утро» придумала их организатор и идейный вдохновитель Лера Зимба.
Как признается сама Лера, она по натуре массовик-затейник, горит желанием устраивать различные мероприятия, общаться с другими девушками и женщинами, обмениваться идеями.
Первую вечеринку Лера провела в ноябре. Ее участницами стали 13 самых преданных подписчиц Лериного фуд-блога о ресторанах Таллинна в Instagram. На февральскую - поход в кино - уже нет свободных мест. Каждая вечеринка начинается утром в субботу и каждая посвящена какой-то теме. Третья, например, называлась «Вечеринка наоборот», и все женщины должны были прийти на завтрак в ресторан в вечерних платьях. И все пришли. «Все гостьи «Бабьего утра» совершенно разные, - говорит Лера, - и по возрасту, и по роду деятельности. Но мы все очень активные, с чувством юмора и желанием встречаться и общаться вживую, а не только в социальных сетях».
Все желающие примкнуть к группе, стать участницами фееричных «Бабьих утр», найти новых подруг пишите Лере в группу tallinnperfectfood в Instagram. И будем встречаться по субботам!