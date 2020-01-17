Прекратите выбрасывать еду! Два хитрых рецепта, в которых можно использовать хлеб с истекшим сроком годности

В Европейском союзе в среднем один человек выкидывает 173 килограмма еды в год. Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании, стоимость выброшенных пищевых отходов достигает целых 550 евро на семью. Часто в мусорное ведро попадают именно различные хлебобулочные изделия, утратившие свежесть, однако, их все еще можно использовать.

Что делать, чтобы купленный хлеб не остался лежать на полке? По словам руководителя категории Fazer Eesti Тийны Стинт, внимание следует обращать как на количество купленного хлеба, так и на обозначение на упаковке.

Несмотря на то, что выбор хлебобулочных изделий очень велик, обычно один целый батон предназначен для семьи примерно из четырех членов. Мы прилагаем усилия, чтобы идти навстречу ожиданиям потребителей и вывести на рынок упаковки меньшего размера, например, с февраля на прилавках появятся маленькие упаковки хлеба Kodu Rukkileib, что является альтернативой для тех семей, в которых так много хлеба за раз не расходуется. Таким образом еду будут выкидывать меньше,

— поделилась Стинт.

Важно также обращать внимание на маркировку на упаковке хлеба. На хлебобулочных изделиях используется этикетка «употребить до», которая указывает лишь на рекомендуемую дату, до которой хлеб является еще свежим. Скорее всего, его можно будет есть и несколько дней спустя — все зависит от конкретных условий хранения,

- говорит представитель Fazer и советует перед употреблением визуально проверить хлеб или булку и понюхать их, чтобы найти признаки плесени. Если неприятного запаха нет, то хлеб подходит для приготовления пищи.

Хотя булка или хлеб утратят мягкость свежего батона, их все равно можно будет использовать в приготовлении пищи,

— говорит она.

Ломтики хлеба с истекшим сроком «употребить до» можно легко использовать в различных блюдах — пирогах, запеканках, пудингах или соусах — помимо вкусового впечатления умное потребление содержимого холодильника поможет также немного сэкономить.

Простой датский торт из ржаного хлеба

Торт из хлеба легко готовится и является вкусным лакомством, которое можно предложить неожиданно пришедшим гостям!

Потребуется:

250 г хлеба Fazer Kodu Rukkileib

1 ч. л. пекарского порошка

180 мл растительного молока

6–7 фиников

2 ст. л. какао-порошка

50 мл сиропа агавы или кленового сиропа

Варенье

Ванильный творог

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите все ингредиенты, кроме варенья и творога, в кухонный комбайн и обработайте их до образования однородной смеси. Выстелите небольшую форму для торта бумагой для выпечки. Вылейте половину смеси в форму и выпекайте 10 минут. Выньте основу для торта и испеките вторую половину смеси. Дайте обеим основам остыть.

Смажьте остывшие основы для торта вареньем и творогом. Выложите слои друг на друга и украсьте орехами, шоколадом и свежими ягодами.

ФОТО: Fazer

Утренняя яичная запеканка страта по-американски

Изумительная яичная запеканка, сдобренная ломтиками булки, является отличным блюдом для воскресного семейного бранча! Если залежался батон хлеба, то его тоже можно использовать для запеканки.

Потребуется:

8 яиц

500 мл молока

2 ч. л. соли

1 ч. л. перца

8–10 ломтиков булки Fazer Rösti Brioche

1 ст. л. английской горчицы

Горсть зеленого лука

200 г тертого сыра

200 г ветчины

Смажьте форму для выпекания маслом. Нарежьте булку кубиками и смешайте в форме вместе с ветчиной и ⅔ сыра. В отдельной миске смешайте яйца, молоко и горчицу, добавьте специи. Вылейте молочную смесь в форму и тщательно размешайте, чтобы жидкость впиталась в булку. Высыпьте последнюю треть сыра и дайте настояться примерно полчаса. Смесь можно приготовить заранее вечером и оставить в холодильнике до утра.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте форму фольгой и выпекайте 20 минут. Затем уберите фольгу и в зависимости от глубины формы выпекайте еще 20–30 минут. Блюдо готово, если жидкость впиталась в булочную смесь, а сыр на запеканке подрумянился.