Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года

Женщина-Дева

На неделе с 20 по 26 января у Дев будет много хорошего и интересного. Правда могут появиться очень странные желания, которым представительницы знака станут активно потакать. Это может привести к проблемам в тех сферах, где опрометчивость и непонятные нововведения нежелательны. В конце недели ожидаются встречи с людьми, общение с которыми давно сошло на нет. Они явятся по собственной инициативе с туманными намерениями. Поэтому Девам стоит предусмотрительно подготовиться к возможным встречам.

Женщина-Весы

В окружении женщин-Весов появятся новые личности. Знакомство с ними будет очень правильным решением. Вот только потребуется приложить немало усилий, чтобы расположить к себе этих людей: далеко не все окружающие захотят завязать дружбу с Весами или поддержать их инициативы, а значит, рассчитывать придется на только себя. Заключительная январская неделя чревата упадком сил и падением самооценки. Астрологи советуют не расходовать зря свои силы, не пытаться понравиться тем, кому до вас нет дела, и не заниматься делами, которые отнимают много сил и времени.

Женщина-Скорпион

Представительниц Скорпиона ждет неожиданный поворот судьбы: сейчас наступает очень важный период в жизни. Всякое решение потянет за собой цепочку событий, которые еще долго будут сопровождать Скорпионов. Поэтому если сейчас для вас превыше всего успех и гармония, важно тщательно анализировать, что и для чего вы делаете. Но тем женщинам-Скорпионам, которые заждались возможности сделать решительный шаг в неизвестность, можно положиться на волю случая. Судьба обязательно предоставит шанс изменить свою жизнь, главное — следовать законам Вселенной.

Женщина-Стрелец

Женщины-Стрельцы на этой неделе обнаружат много промахов, которые они допустили в прошлом. Астрологи уверены: внутренний цензор обязательно победит, поэтому представительницы знака рискуют провести неделю за работой над ошибками. Самое важное, о чем стоит помнить, занимаясь исправлением прошлого, так это о настоящем. Стрельцам стоит остерегаться повторных ошибок. Внимательность поможет сохранить энергию, избежать досадных потерь и получить приятные впечатления от недели.

Женщина-Козерог

Выходя на охоту, будь то рабочие дела или любовный фронт, женщинам-Козерогам важно позаботиться о единомышленниках. На этой неделе опасно доверять случайным знакомым свои тайны: чужая зависть, критика, советы или токсичные отношения могут здорово навредить и отсрочить момент триумфа на долгий срок. Представительницы знака за эти семь дней рискуют попасть в неловкие ситуации, выкрутиться из которых будет достаточно затруднительно. Помощников на этой неделе не будет, и придется справляться со всем своими силами. Зато чем ближе к концу недели, тем удачнее у Козерогов пойдут дела. Главное — не терять надежду и веру в себя.

Женщина-Водолей

На этой неделе, 25 января, в знаке Водолея произойдет Новолуние, и оно сильно уменьшит шансы на успех в любых начинаниях. Представительницам Водолея астрологи советуют быть смелее в начале недели. Чем меньше дней до Новолуния, тем меньше шансов останется достичь желаемого. А значит, пришло время приложить максимальные усилия к достижению своих целей и постараться не упустить удачу из рук. С 25 по 26 января женщинам-Водоляем стоит соблюдать осторожность и посвятить время рутинным делам, которые не вызовут затруднений.

Женщина-Рыбы