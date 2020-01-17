Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года

Мы подошли к середине зимы. Однако, невзирая на давние предостережения астрологов, неделя нас ждет теплая, чувственная и очень благоприятная. Основной источник энергии и счастья с 20 по 26 января — семья.
Поддержка близких людей не даст рутине «съесть» ваше настроение и оптимистичный подход к жизни. Но без такой помощи будет очень легко выпасть из реальности, погрязнуть в негативных мыслях и сбиться с правильного курса. Поэтому стоит добавить в планы на неделю общение с друзьями и родственниками, чтобы выстоять в этот сложный и эмоциональный период. Какие еще опасности поджидают на этой неделе, можно узнать в гороскопе от астрологов.
Женщина-Овен
Представителям этого знака стоит уделить время гигиене сознания. Спеша разобраться с делами, денежными вопросами или личными драмами, нельзя забывать о себе и игнорировать свое внутреннее состояние. Январь лучше закончить гармонично, и текущая неделя лучше всего подойдет, чтобы обрести эту гармонию. В этот период возможно общение с людьми, которые уже давно не появлялись в жизни Овнов. Прошлые влюбленности, старые подруги и давние завистницы активизируются и нанесут визит. Никакой практической пользы за этим не последует, так что стоит беречь свои нервы и не тратить энергетику попусту.
Женщина-Телец
На этой неделе женщин-Тельцов ждет успех, вот только где именно, не могут подсказать даже астрологи. Поэтому лучше не сосредотачиваться принципиально на тех задачах и планах, которые будут на самом виду. Расширяя круг своих возможностей, Тельцы увеличат шансы на победу. Также можно воспользоваться правилами успеха, чтобы встретить конец января с обновленной и мощной энергетикой. А там и до конца зимы недалеко.
Предстоящая неделя чревата для женщин-Близнецов вспышкой негативной энергетики. Возрастет риск разногласий и конфликтов в близком окружении. Более того, возможно, что недоброжелатели, конкуренты или завистники попытаются выведать секретную информацию. Чтобы этого избежать, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не сообщать даже близким то, что может быть использовано против вас. А для перестраховки желательно поставить энергетическую защиту: так и себя оградите от внешнего негатива, и энергетику сохраните.
Женщина-Рак
На этой неделе представительницы Рака будут сосредоточены на работе и на осуществлении каких-то долго вынашиваемых целей. Однако при всех приятных возможностях периода не исключены серьезные ссоры с близкими и разочарования в людях, которые раньше во многом поддерживали. Вселенная предупреждает: Ракам будет сложно выйти победительницами из конфликтных ситуаций. Бурный конфликт рискует закончиться разрывом отношений. Но переживать не стоит: в конечном итоге даже худший итог пойдет женщинам-Ракам на пользу, избавит от чего-то, что очень мешает, даже если сейчас они этого не осознают.
Женщина-Лев
У прекрасных дам, рожденных под эгидой Льва, ожидается благоприятная неделя, хоть и не без сюрпризов. Астрологи предупреждают: может показаться, будто все события развиваются в позитивном ключе, но не стоит расслабляться. Напротив, только полная осознанность в делах обеспечит успех. Поэтому, чтобы не лишиться расположения звезд, важно расставить приоритеты и грамотно распределить дела. Пока ситуация на небе позволяет, лучше избавиться от всего негативного и лишнего, а уже потом заняться реализацией новых планов и идей.
На неделе с 20 по 26 января у Дев будет много хорошего и интересного. Правда могут появиться очень странные желания, которым представительницы знака станут активно потакать. Это может привести к проблемам в тех сферах, где опрометчивость и непонятные нововведения нежелательны. В конце недели ожидаются встречи с людьми, общение с которыми давно сошло на нет. Они явятся по собственной инициативе с туманными намерениями. Поэтому Девам стоит предусмотрительно подготовиться к возможным встречам.
Женщина-Весы
В окружении женщин-Весов появятся новые личности. Знакомство с ними будет очень правильным решением. Вот только потребуется приложить немало усилий, чтобы расположить к себе этих людей: далеко не все окружающие захотят завязать дружбу с Весами или поддержать их инициативы, а значит, рассчитывать придется на только себя. Заключительная январская неделя чревата упадком сил и падением самооценки. Астрологи советуют не расходовать зря свои силы, не пытаться понравиться тем, кому до вас нет дела, и не заниматься делами, которые отнимают много сил и времени.
Женщина-Скорпион
Представительниц Скорпиона ждет неожиданный поворот судьбы: сейчас наступает очень важный период в жизни. Всякое решение потянет за собой цепочку событий, которые еще долго будут сопровождать Скорпионов. Поэтому если сейчас для вас превыше всего успех и гармония, важно тщательно анализировать, что и для чего вы делаете. Но тем женщинам-Скорпионам, которые заждались возможности сделать решительный шаг в неизвестность, можно положиться на волю случая. Судьба обязательно предоставит шанс изменить свою жизнь, главное — следовать законам Вселенной.
Женщина-Стрелец
Женщины-Стрельцы на этой неделе обнаружат много промахов, которые они допустили в прошлом. Астрологи уверены: внутренний цензор обязательно победит, поэтому представительницы знака рискуют провести неделю за работой над ошибками. Самое важное, о чем стоит помнить, занимаясь исправлением прошлого, так это о настоящем. Стрельцам стоит остерегаться повторных ошибок. Внимательность поможет сохранить энергию, избежать досадных потерь и получить приятные впечатления от недели.
Выходя на охоту, будь то рабочие дела или любовный фронт, женщинам-Козерогам важно позаботиться о единомышленниках. На этой неделе опасно доверять случайным знакомым свои тайны: чужая зависть, критика, советы или токсичные отношения могут здорово навредить и отсрочить момент триумфа на долгий срок. Представительницы знака за эти семь дней рискуют попасть в неловкие ситуации, выкрутиться из которых будет достаточно затруднительно. Помощников на этой неделе не будет, и придется справляться со всем своими силами. Зато чем ближе к концу недели, тем удачнее у Козерогов пойдут дела. Главное — не терять надежду и веру в себя.
Женщина-Водолей
На этой неделе, 25 января, в знаке Водолея произойдет Новолуние, и оно сильно уменьшит шансы на успех в любых начинаниях. Представительницам Водолея астрологи советуют быть смелее в начале недели. Чем меньше дней до Новолуния, тем меньше шансов останется достичь желаемого. А значит, пришло время приложить максимальные усилия к достижению своих целей и постараться не упустить удачу из рук. С 25 по 26 января женщинам-Водоляем стоит соблюдать осторожность и посвятить время рутинным делам, которые не вызовут затруднений.
Женщина-Рыбы
Прекрасные дамы, рожденные под знаком Рыбы, могут столкнуться с сомнениями. Взвешивая все «риски», учитывайте не только интересы окружающих, но и свои собственные желания и потребности. Кроме того, гороскоп Рыб удачен для путешествий и дальней дороги. Если есть возможность куда-то отправиться, смело действуйте. Отпуск подарит не только приятные эмоции и впечатления, но и значительный заряд сил и энергии. А если такой возможности нет, то астрологи советуют больше гулять и взаимодействовать с миром — это тоже позволит восстановить энергетику.