Какие вещи в гардеробе выдают деревенщину

Внешний вид и одежда говорят о человеке, куда больше, чем можно себе представить. Именно поэтому следует раз и навсегда избавиться от вещей в гардеробе, которые моментально выдают дурновкусие.

Поддельные бренды

Знаменитые лейблы вроде Chanel или Gucci смотрятся крайне нелепо в битком забитой маршрутке. Едва ли человек, который может позволить себе столь дорогие вещи, не может в час-пик воспользоваться такси. К тому же люди, разбирающиеся в дорогой одежде, видят фальшивку за версту, поэтому произвести впечатление благодаря сумке «Gucci», купленной в переходе, вряд ли удастся.

Нижнее белье

Яркий бюстгальтер push-up нарочно выглядывающий из-под майки или просвечивающий сквозь блузку моментально говорит о том, что девушка не умеет одеваться. Есть и другая крайность — синтетическое кружевное белье, надетое в спортзал.

Высокие каблуки на каждый день