Какие вещи в гардеробе выдают деревенщину

Каким бы глубоким внутренним миром не обладала девушка, встречать ее все равно будут по одежке, пишет Rambler.ru.
Внешний вид и одежда говорят о человеке, куда больше, чем можно себе представить. Именно поэтому следует раз и навсегда избавиться от вещей в гардеробе, которые моментально выдают дурновкусие.
Поддельные бренды
Знаменитые лейблы вроде Chanel или Gucci смотрятся крайне нелепо в битком забитой маршрутке. Едва ли человек, который может позволить себе столь дорогие вещи, не может в час-пик воспользоваться такси. К тому же люди, разбирающиеся в дорогой одежде, видят фальшивку за версту, поэтому произвести впечатление благодаря сумке «Gucci», купленной в переходе, вряд ли удастся.
Нижнее белье
Яркий бюстгальтер push-up нарочно выглядывающий из-под майки или просвечивающий сквозь блузку моментально говорит о том, что девушка не умеет одеваться. Есть и другая крайность — синтетическое кружевное белье, надетое в спортзал.
Высокие каблуки на каждый день
В высокой шпильке нет ничего зазорного до тех пор, пока она не становится повседневной обувью. Девушки, не отличающиеся хорошим вкусом, уверены, что 15-сантиметровый каблук уместен всегда и везде, вот только это отнюдь не так. К тому же носить такую обувь во время долгих прогулок попросту непрактично. Лучше отдать предпочтение комфорту.