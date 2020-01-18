ШОК ⟩ Беременная от 10-летнего мальчика семиклассница из России попала в больницу

По информации издания, за самочувствием девочки пристально следят медики. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако с каким диагнозом ее госпитализировали, не уточняется.

О беременности семиклассницы СМИ стало известно днем ранее, 16 января. Отцом ребенка называют четвероклассника из другой школы, с которым у нее много совместных фотографий в соцсетях.

Подробности скандальной связи пока не известны, однако в социальных сетях дети называют друга друг "гражданскими супругами".

Несовершеннолетняя, имя которой по понятным причинам не разглашается, находится предположительно на седьмой неделе беременности. Говорят, что ее родители приняли решение сохранить малыша. "Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо.

Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае",

- сказала замдиректора школы, в которой учится будущая мама.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Как выяснилось, у беременной школьницы "сложный характер".

"Она плохо учится, прогуливает, хулиганит... Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание", - отметила замдиректора школы в разговоре с журналистами "Комсомольской правды", добавив, что о будущем малолетнем отце она ничего сказать не может, поскольку он посещает другое учебное заведение.

Впрочем, у сложного характера будущей матери есть причины. "Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в "социально опасном положении". Но не потому, что родители пьют или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет).

Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих",

- приводит слова инсайдера издание StarHit.

"После того как семью поставили на учет, со стороны руководства школы девочке оказывалась всесторонняя поддержка, с ней работали социальный педагог, психолог и классный руководитель. Школой осуществлялся патронат семьи, к ним домой неоднократно приходили педагоги", - отметили в Министерстве образования края.

Что касается мальчика, то он учится в другой школе и, по мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, мог стать жертвой наговора. "Случай сомнительный, пятьдесят на пятьдесят. Теоретически такое возможно. То есть и девочка в 13 лет, и мальчик в десять уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно...

чувствую, на мальчика могли просто "показать", а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет.