Вещи, которые делают из женщины бабушку

Многие современные взрослые женщины взяли пример со своих мам и бабушек, которые жили в советские времена. Тогда с одеждой было туго, поэтому они одевались, как могли. Сейчас старомодные женщины одеваются так, что одежда прибавляет им еще десяток лет. «Рамблер» рассказывает, с какими вещами в гардеробе лучше распрощаться или сложить в самый дальний угол шкафа.
Длинная дубленка
Натуральный мех, к слову, сейчас почти не носит. Изредка попадаются девушки-эскортницы, которые пытаются подчеркнуть свое материальное положение шубой. В прошлом натуральный мех был атрибутом богатства и роскоши, но сейчас большинство презирают тех, кто носит на себе шкуры животных. Если говорить конкретно о дубленках, сейчас востребованы современные модели в байкерском стиле с меховыми воротниками. Длинные модели смотрятся несовременно и прибавляют женщинам еще несколько лет. В них они выглядят как гражданки СССР, которые идут за колбасой по талонам.
Меховая шапка
С наступлением зимы многие женщины достают из своих гардеробов огромные меховые шапки. Они действительно очень теплые и подходят для морозов, только вот современные дамы не ходят по полям в другие деревни каждый день. В век доступного транспорта меховые шапки совершенно непрактичны — от них портится прическа и потеет голова. Кроме того, они давно вышли из моды, поэтому, если вы не хотите выглядеть как старомодная бабуля, лучше никогда ее не надевайте.
Туфли с вентиляцией
Вы наверняка видели на улицах или в транспорте женщин, которые летом носят закрытые туфли с большим количеством дырок для вентиляции. Вещь действительно практична для тех, кто не хочет показывать стопы в жару. Однако, сейчас этой обуви можно найти достойную альтернативу. Многие компании по производству обуви уже придумали достойную замену из дышащих материалов. Кроме того, эти туфли могут быть совсем непрактичны дождливым летом.
Бриджи
Эта одежда была очень актуальна в нулевых, когда все носили и джинсы с низкой посадкой. На самом деле бриджи противопоказаны людям с любой фигурой, особенно тем, у кого есть лишний вес. Они визуально укорачивают ноги и прибавляют лишний вес, а все это в совокупности — возраст. Бриджи носят в жаркую погоду, чтобы сильно не открывать ноги, но им есть достойные альтернативы. Вы можете выбрать длинные брюки из хлопка или льна — эти материалы хорошо пропускают воздух и подойдут для носки в жаркие дни.