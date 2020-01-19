Вещи, которые делают из женщины бабушку

Длинная дубленка

Натуральный мех, к слову, сейчас почти не носит. Изредка попадаются девушки-эскортницы, которые пытаются подчеркнуть свое материальное положение шубой. В прошлом натуральный мех был атрибутом богатства и роскоши, но сейчас большинство презирают тех, кто носит на себе шкуры животных. Если говорить конкретно о дубленках, сейчас востребованы современные модели в байкерском стиле с меховыми воротниками. Длинные модели смотрятся несовременно и прибавляют женщинам еще несколько лет. В них они выглядят как гражданки СССР, которые идут за колбасой по талонам.

Меховая шапка

С наступлением зимы многие женщины достают из своих гардеробов огромные меховые шапки. Они действительно очень теплые и подходят для морозов, только вот современные дамы не ходят по полям в другие деревни каждый день. В век доступного транспорта меховые шапки совершенно непрактичны — от них портится прическа и потеет голова. Кроме того, они давно вышли из моды, поэтому, если вы не хотите выглядеть как старомодная бабуля, лучше никогда ее не надевайте.

Туфли с вентиляцией

Вы наверняка видели на улицах или в транспорте женщин, которые летом носят закрытые туфли с большим количеством дырок для вентиляции. Вещь действительно практична для тех, кто не хочет показывать стопы в жару. Однако, сейчас этой обуви можно найти достойную альтернативу. Многие компании по производству обуви уже придумали достойную замену из дышащих материалов. Кроме того, эти туфли могут быть совсем непрактичны дождливым летом.

Бриджи