Семь причин для стресса у замужней женщины

Конфетно-букетный период и пылкая влюбленность проходят, и после свадьбы начинается новый период совместной жизни, а у замужней женщины появляются новые причины для стресса, пишет Rambler.ru.
Приобретая статус замужней женщины, молодые жены не всегда готовы к бытовым трудностям и часто испытывают стресс. Какие же причины могут его вызвать?
Чрезмерная самостоятельность
Если вы пытаетесь быть добросовестным работником, прекрасной хозяйкой и замечательной мамой, — рано или поздно у вас случится нервный срыв. Совмещать все роли сразу — слишком тяжело для одного человека.
Даже если муж вами гордится, а вы чувствуете себя суперженщиной, не стоит так делать. Выберите одну роль, как основную, а остальные задачи решайте по мере возможности.
Отсутствие времени для себя
Для женщины очень важна забота о самой себе и время для того, чтобы побыть одной и отдохнуть. Замужней женщине тяжело найти для себя часок-другой, особенно, когда в семье появляются дети. Но находить время для себя необходимо, иначе вы подвергнетесь сильному стрессу.
Отказ мужа от воспитания детей
Большинство людей привыкло к тому, что детьми занимается только женщина, но это в корне неправильно, даже если женщина не работает, а мужчина содержит всю семью. Воспитание детей — тяжелый труд, и если ваш муж не будет вам помогать, например, погулять с детьми в воскресенье, пока вы отдыхаете.
Отсутствие романтики в отношениях
Вступление в брак — вовсе не повод отказываться от романтических вечеров с супругом. Наоборот, романтика укрепит ваши отношения и сделает их счастливыми. Если между супругами пропадает романтика, то женщина может начать чувствовать себя использованной, а это прямая дорога к стрессу.
Не стоит забывать о друг друге, ведь детей можно отправить к бабушке с дедушкой или оставить с няней, а самим устроить романтический вечер.
Отсутствие баланса между работой и жизнью
Каждой женщине необходима работа, но не такая, которая будет забирать все ее время. Очень важно найти баланс между работой и семьей, ведь отсутствие работы влечет за собой скуку, а чрезмерная занятость — отдаление от семьи.
Превращение в менеджера проектов
Многие мужчины не особо задумываются, каким трудом дается чистый и ухоженный дом, порядок в вещах и свежая еда на плите. А тем временем женщины могут испытывать настоящий стресс от необходимости все контролировать. Мужу нужно помогать жене, освобождая ее от части домашней работы.
Отсутствие общения между супругами
Замужние женщины могут испытывать стресс, если их общение с мужем начинает ограничиваться лишь обсуждением бытовых вопросов. Им необходима душевная близость и общение хотя бы несколько минут в день наедине.