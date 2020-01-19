Семь причин для стресса у замужней женщины

Приобретая статус замужней женщины, молодые жены не всегда готовы к бытовым трудностям и часто испытывают стресс. Какие же причины могут его вызвать?

Чрезмерная самостоятельность

Если вы пытаетесь быть добросовестным работником, прекрасной хозяйкой и замечательной мамой, — рано или поздно у вас случится нервный срыв. Совмещать все роли сразу — слишком тяжело для одного человека.

Даже если муж вами гордится, а вы чувствуете себя суперженщиной, не стоит так делать. Выберите одну роль, как основную, а остальные задачи решайте по мере возможности.

Отсутствие времени для себя

Для женщины очень важна забота о самой себе и время для того, чтобы побыть одной и отдохнуть. Замужней женщине тяжело найти для себя часок-другой, особенно, когда в семье появляются дети. Но находить время для себя необходимо, иначе вы подвергнетесь сильному стрессу.

Отказ мужа от воспитания детей

Большинство людей привыкло к тому, что детьми занимается только женщина, но это в корне неправильно, даже если женщина не работает, а мужчина содержит всю семью. Воспитание детей — тяжелый труд, и если ваш муж не будет вам помогать, например, погулять с детьми в воскресенье, пока вы отдыхаете.

Отсутствие романтики в отношениях

Вступление в брак — вовсе не повод отказываться от романтических вечеров с супругом. Наоборот, романтика укрепит ваши отношения и сделает их счастливыми. Если между супругами пропадает романтика, то женщина может начать чувствовать себя использованной, а это прямая дорога к стрессу.

Не стоит забывать о друг друге, ведь детей можно отправить к бабушке с дедушкой или оставить с няней, а самим устроить романтический вечер.

Отсутствие баланса между работой и жизнью

Каждой женщине необходима работа, но не такая, которая будет забирать все ее время. Очень важно найти баланс между работой и семьей, ведь отсутствие работы влечет за собой скуку, а чрезмерная занятость — отдаление от семьи.

Превращение в менеджера проектов

Многие мужчины не особо задумываются, каким трудом дается чистый и ухоженный дом, порядок в вещах и свежая еда на плите. А тем временем женщины могут испытывать настоящий стресс от необходимости все контролировать. Мужу нужно помогать жене, освобождая ее от части домашней работы.

Отсутствие общения между супругами