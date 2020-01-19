Как соль влияет на твой организм

Ты постоянно чувствуешь жажду

Все логично: соль забирает у тебя воду, поэтому ты постоянно чувствуешь, будто попала в пустыню. Решение здесь простое — пить больше, чтобы восстановить баланс. Другой вариант соскочить с белой иглы — исключить из постоянного рациона несколько продуктов. Если верить Американской кардиологической ассоциации, то самыми опасными по составу считаются бургеры, чипсы, пицца, замороженное мясо.

Ты можешь испытывать головную боль

Естественно, у головной боли может быть множество причин, но иногда пересмотр меню — неплохой способ решить проблему. Обилие соленых продуктов на столе вызывает расширение сосудов — отсюда и берутся неприятные ощущения.

Ты постоянно отекаешь

Учитывая, что соль задерживает воду, ты можешь наблюдать отеки (в частности, чуть увеличившиеся в размере пальцы и ноги) и внезапно выросший живот (чаще всего это происходит после богатого на соль блюда). Чтобы избежать вздутия, пей за полчаса до еды и включи в пищу куркуму и спаржу — считается, что они отлично разгоняют жидкость.

На лице появилось шелушение

Соль вызывает сухость — опять же из-за отсутствия влаги. А сухость — это шелушение и в дальнейшем морщинки и складки, появляющиеся на лице раньше времени.

Сколько соли можно есть