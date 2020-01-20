НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ОТДАМ ⟩ Кто из знаков Зодиака самый жадный

Стрелец – 12-е место

Вы думаете, почему Стрелец со своей харизмой, красотой и сообразительностью не живет в роскошной доме с усатым дворецким и мебелью из пачек долларов? Все просто: чтобы купить такой дом – нужно научиться копить, а это для Стрельца как полюбить утреннее метро – невозможно. Как же все эти вазы в виде поющих крокодилов, туфли из переработанного пластика и собрание книг Ольги Бузовой? Они же так одиноко до второго пришествия продаваться будут.

Водолей – 11-е место

Водолеи прокляты с детства: в тот момент, когда они выходят из дома, их деньги исчезают волшебным образом. И никакие заговоры, амулеты, копилки и вклады тут не действуют. Поэтому Водолеи вечно живут в минусе, занимая деньги у близких на еще один «Доширак».

Лев – 10-е место

Лев – самый щедрый и великодушный знак Зодиака. Как же не купить что-то приятное, но очень дорогое тому, кого ты любишь всей душой? Поэтому Львицы всегда щеголяют в дорогих платьях, с бриллиантами в ушах и идеальной прической.

Весы – 9-е место

Бережливость для Весов - словно матерное слово. Они даже под дулом пистолета не купят дешевые макароны, творог по акции или топ в масс-маркете. Да и отказаться от красной икры на завтрак и шелковых простыней – лучше сразу убейте.

Овен – 8-е место

Овен легко купит дорогой автомобиль. Только до этого просчитает все расходы, гарантии, срок службы, возможные проблемы, альтернативные варианты, будет очень долго ныть родственникам о том, что это самый сложный выбор в его жизни, впадет в депрессию на несколько месяцев, уйдет в запой и только в пьяном угаре купит машину. Быстро и просто.

Скорпион – 7-е место

Скорпион на распутье: и бриллиантовую диадему хочется, и сосиску к «Дошираку» тоже. Поэтому к деньгам подходит очень ответственно: морским свинкам друзей в долг не дает, начальникам не хамит, кредиты берет под маленький процент.

Рак – 6-е место

Рак, с одной стороны, не сказать, что готов за лишний рубль душу продать, но с другой – кто сказал, что обязательно свою? Он любит считать деньги, а, следовательно, тратить их на такие радости жизни, как двухслойная туалетная бумага или автобус до метро – непозволительно. Кто-то может сказать, что это жадность, а Рак ответит, что вчера купил новую квартиру.

Рыбы – 5-е место

У Рыб с деньгами все сложно. Они готовы вкладывать в благотворительность, давать в долг близким и дарить подарки даже незнакомцам, но только если все это из чужого кармана. А вот свой карман они держат на замке, амбарном.

Близнецы – 4-е место

За деньги Близнецов отвечает субличность «Плюшкин», которая готова прийти из гостей с нечаянно упавшей в карман джинсов серебряной цепочкой и «забытой» в руках чайной кружкой. Деньги в этой «семье» тратятся только в тех случаях, если берет верх другая субличность, и ладно, если ею становится «сильное и независимое существо», потому что «шопоголик» еще и кредитов наберет.

Телец – 3-е место

Телец с радостью следует философии Робин Гуда – забирает у богатого (и глупого) и отдает бедному. А поскольку беднее себя он никого не знает, то деньги идут на благоустройство ее квартиры, пятую шубу и путевку на Ибицу. Свои деньги Телец бережно кладет под матрас.

Дева – 2-е место

Скупость Девы распространяется исключительно на друзей и близких. На день рождения они получают ее одобрение (а это дорогого стоит), на Новый год фразу «радуйся, что я вообще пришла», а на просьбу купить молоко к кофе – проблемы с сотовой связью.

Козерог – 1-е место