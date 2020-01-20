Пн, 20.01.2020

Дженнифер Лопес в бриллиантах за 9 млн долларов появилась на красной дорожке

Дженнифер Лопес

ФОТО: Chelsea Guglielmino/AFP

50-летняя Дженнифер Лопес стала звездой премии Гильдии киноактеров США. Актриса в буквальном смысле блистала перед фотографами в роскошных украшениях, пишет Cosmo.

Латиноамериканская певица посетила светское мероприятие вместе с женихом, 44-летним американским бейсболистом Алексом Родригесом. Джей Ло за игру в фильме «Стриптизерша» была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана».

Для нового выхода в свет кинозвезда выбрала элегантное черное платье со спущенными рукавами и длинным атласным бантом. Наряд соблазнительно обнажил ее спину Дженнифер собрала волосы в высокую прическу и сделала умеренный макияж в теплых тонах.

Артистка дополнила вечерний образ дорогими украшениями в духе золотой эры Голливуда — серьгами, крупным ожерельем, браслетом и кольцами с бриллиантами стоимостью $9 млн долларов. Драгоценности Джей Ло ювелиры сравнили с теми, что очень любила носить Грейс Келли.

Дженнифер Лопес

ФОТО: Leon Bennett/AFP

Родригес пошел вопреки классическому стилю — надел не костюм, а раздельный комплект: темно-синий вельветовый пиджак, бабочки и черные брюки. Жених и невеста были в хорошем настроении и с удовольствием позировали фотографам.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Frazer Harrison/AFP

 
Лопес уступила награду Лоре Дерн, сыгравшую нарциссическую адвокатессу в фильме «Брачная история». После объявления имени победителя Дженнифер не расстроилась — она стоя аплодировала коллеге, поднимающейся на сцену за своей наградой.
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