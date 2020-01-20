Дженнифер Лопес в бриллиантах за 9 млн долларов появилась на красной дорожке

Латиноамериканская певица посетила светское мероприятие вместе с женихом, 44-летним американским бейсболистом Алексом Родригесом. Джей Ло за игру в фильме «Стриптизерша» была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана».

Для нового выхода в свет кинозвезда выбрала элегантное черное платье со спущенными рукавами и длинным атласным бантом. Наряд соблазнительно обнажил ее спину Дженнифер собрала волосы в высокую прическу и сделала умеренный макияж в теплых тонах.

Артистка дополнила вечерний образ дорогими украшениями в духе золотой эры Голливуда — серьгами, крупным ожерельем, браслетом и кольцами с бриллиантами стоимостью $9 млн долларов. Драгоценности Джей Ло ювелиры сравнили с теми, что очень любила носить Грейс Келли.

Дженнифер Лопес ФОТО: Leon Bennett/AFP

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Frazer Harrison/AFP Родригес пошел вопреки классическому стилю — надел не костюм, а раздельный комплект: темно-синий вельветовый пиджак, бабочки и черные брюки. Жених и невеста были в хорошем настроении и с удовольствием позировали фотографам.