Китайский Новый год: традиционные блюда на праздник

Некоторые блюда китайцы готовят на Новый год из-за их символического значения. «Счастливую» еду подают в течение всего 16-дневного фестивального сезона, особенно во время праздничного ужина в канун Нового года, который, как полагают, способен принести удачу в наступающем году. Причем важны не только сами блюда, но и процесс их приготовления, а также способы подачи и приема пищи.

Наиболее распространенные китайские новогодние блюда – пельмени, рыба, спринг-роллы, лапша, десерты из риса и фрукты. Мы собрали семь главных угощений и расскажем об их символическом значении.

Рыба

Рыба – обязательное блюдо на новогоднем столе в Китае. В китайском языке слово «рыба» созвучно со словом «избыток». Китайцы верят, что употребление блюд из рыбы принесет прибыль и процветание в наступающем году.

Рыба. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Китайские пельмени

Пельмени цзяоцзы – одно из традиционных новогодних блюд, особенно популярное на севере Китая. Они напоминают традиционные лодкообразные слитки серебра, которые были в обращении в Китае до денежной реформы прошлого века. Отсюда и поверье: чем больше пельменей съесть на Новый Год, тем богаче станешь в наступающем году.

Китайские пельмени. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Спринг-роллы

Это блинчики из рисовой бумаги, фаршированные различными начинками из овощей и круп, мяса или рыбы, морепродуктов и зелени. Обжаренные во фритюре, они напоминают золотые слитки, поэтому являются символом богатства и достатка.

Весенние рулеты. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Клейкий рисовый пирог

Новогодний пирог няньгао из клейкой рисовой муки – это одно из праздничных блюд, приносящих удачу в новом году. В его состав также входят: сахар, каштаны, китайские финики и листья лотоса.

Когда китайцы оправляются в гости к друзьям или родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом, они обязательно приносят пирог няньгао и по традиции говорят Nian Nian Gao Sun, что в переводе означает «желаем вашей семье успеха и процветания в каждом новом году».

Сладкие рисовые шарики

Сладкие рисовые шарики танъюань – главное угощение в Праздник Фонарей, последний день новогодних гуляний. То, как звучит название блюда, а также округлая форма танъюань, ассоциируются с воссоединением и сплоченностью.

Сладкие рисовые шарики. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

«Лапша долголетия»

Она, конечно же, символизирует пожелание долгой счастливой жизни. Эта лапша длиннее обычной, и ее не разрезают на более короткие части. Ее могут поджарить и подать на тарелке, либо отварить и добавить в миску с бульоном.

Китайская лапша. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Мандарины и апельсины