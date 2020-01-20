Какие продукты точно не стоит покупать зимой

«Рамблер» разобрался, от каких продуктов зимой лучше отказаться.

Несезонные фрукты и овощи

Зимой аппетитно выглядящие томаты, персики, клубника и голубика появляются в магазинах в результате импорта продуктов из самых разных частей мира. Несезонная продукция отгружается на большие расстояния с ферм, расположенных в различных климатических зонах. Но во время транспортировки содержание витаминов, минералов и натуральных сахаров в этих плодах падает, поэтому они становятся гораздо менее вкусными и питательными, чем их сезонные аналоги.

К тому же, импортные фрукты и овощи чаще всего собирают раньше естественного созревания, чтобы в процессе доставки и хранения сохранить их свежий вид. Из-за этого почти во всех иностранных плодах содержатся нитраты. Особенно много этих веществ в импортной капусте, огурцах и помидорах, картофеле.

Главное правило, которое вы должны соблюдать при покупке плодов - отдавать предпочтение тем фруктам и овощам, дорога которых в магазин была максимально недолгой. Для России это овощи и фрукты, привезенные из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии.

Фрукты и овощи из США и стран Южной и Латинской Америки

Плоды, содержащие ГМО, в Америке обозначаются наклейкой с кодом, начинающимся с цифры 8. А вот в странах Южной и Латинской Америки разрешено производить генетически модифицированные овощи и фрукты, не обозначив их специальной маркировкой. Несмотря на то, что пока нет научных доказательств того, что продукты, содержащие ГМО опасны для человека, они могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы обезопасить себя, выбирайте продукты с маркировкой Organic и 100% Organic.

Мытая и порезанная зелень в упаковках

Предварительно промытая, нарезанная и готовая для употребления зелень во многом облегчают процесс готовки. Однако процесс, который продлевает срок хранения продуктов, уменьшает количество содержащихся в них витаминов и полезных веществ. Лучше отдавать предпочтение зелени в горшках, либо выращивать зелень самим, что на самом деле не так сложно.

Быстрые углеводы