ВИДЕО ⟩ «Голос шикарный!»: Регина Тодоренко в сексуальной маечке перепела Адель

Телеведущая Регина Тодоренко показала, как готовится к съемкам. Звезда «Орла и решки» опубликовала видео в своем Instagram-профиле, в котором спела одну из композиций британской поп-дивы Адель. Артистка высушила волосы полотенцем, а затем нанесла на них различные средства. В кадре супруга Влада Топалова предстала в домашней маечке, под котрой, судя по всему, отсутствовал бюстгальтер.

«Готовлюсь к съемке и пою», — подписала пост знаменитость.

За 12 часов ролик собрал миллион просмотров и тысячу восхищенных комментариев. Подписчики пришли в восторг от вокальных данных телеведущей и призвали ее начать карьеру певицы.