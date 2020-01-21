Пять знаков Зодиака, из которых получаются самые любящие мужья

Дева

Для женщин, которые хотели бы видеть в муже послушного, умелого, работящего и терпеливого партнера, лучше Девы никого не найти. Возможно, он немного зануден, но его постоянство и жертвенность не имеет границ. Он будет заботиться о своих детях лучше, чем мама и бабушка вместе взятые.

Выучит привычки жены и удовлетворит все ее желания. Даже при своей природной скупости не будет жалеть денег на семью (а заработать их он сможет всегда). Если мужчину-Деву хвалить и ценить, то он никогда не изменит и будет любить до гробовой доски.

Лев

Мужчина-Лев в семье берет на себя функции покровителя и защитника и обеспечивает супругу всем самым лучшим. Уверенный стабильный лидер — вот, как он будет позиционировать себя перед любимой.

Выйдя замуж за Льва, можешь не сомневаться — он будет носить на руках и оберегать от жизненных невзгод. А еще готовься к щедрым подаркам, Лев любит все красивое, поэтому предпочитает покупать исключительно дорогие вещи.

Весы

Такой мужчина не утратит нежности и романтичности, даже если проживет с женой много лет. Он будет угождать своей возлюбленной во всем. Все дело в том, что Весы чувствуют настроение и понимают женскую натуру. Они будут избегать ссор, никогда не вступят в конфликт первыми и всегда будут искать компромиссы.

С детьми представители знака тоже ведут себя мягко и рассудительно, умея развлечь и успокоить. Любительницы путешествий и оригинальных видов отдыха найдут в Весах компаньона, способного сотворить настоящую романтическую сказку.

Телец

Устойчивая психика Тельцов, гарантирует верность и порядочность. Однолюбы по природе, они тратят все свои душевные и физические силы на тех, кем дорожат, иногда принося себя в жертву собственные интересы. Такие мужчины — пуритане по своей натуре, они требовательны и часто религиозны.

Козерог