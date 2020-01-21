11 предметов, которые лучше не стирать в стиральной машине

Купальные костюмы

Может показаться, что если купальники предназначены для того, чтобы быть в воде, то и в стиральной машине их можно постирать. Но делать этого не стоит, особенно если на одежде есть молнии и другие аксессуары. Могут появиться зацепки и дырки. Лучше всего замочить купальник в воде и постирать руками.

Пальто и пиджаки

Даже если вещи изготовлены не из деликатной ткани, агрессивная машинная стирка может повредить подкладку и швы, а также деформировать изделия. Лучше сдавать подобные вещи в химчистку.

Кожаная обувь и одежда, а также вещи с кожаными вставками

Кожаные вещи не предназначены для машинной стирки, и это знают все, кто привык читать указания на ярлычках. Кожа может сморщиться даже от кратковременного пребывания в барабане, полном воды и стирального порошка, не говоря уже о вреде отжима.

Вещи из деликатных тканей

Кашемир, шелк, атлас, кружевные шторы или платья требуют деликатного ухода, так что не кладите их в стиральную машину, даже если стирать руками очень не хочется. Они стоят довольно дорого — обидно испортить одежду или качественный плед из кашемира из-за неудачной стирки.

Забытые ручки

Если вы стираете одежду школьника, не забудьте вывернуть все карманы на предмет забытой ручки. Чернила легко вытекут во время стирки, испортив всю загруженную партию вещей. Вывести такие пятна потом будет непросто.

Подушки с эффектом памяти

Модные сегодня подушки с эффектом памяти не рекомендуется стирать в машинке. Механическое воздействие за счет вращения и отжима может повредить свойства этих предметов. Лучше замочить их в ванне с теплой водой и разведенным мягким моющим средством и хорошо прополоскать.

Предметы с большим количеством декора и аксессуаров

Вещи и текстиль, например, чехлы для подушек или шторы, на которых нашит разнообразный декор, легко повредить при стирке в машине. Все кнопки, пуговицы, молнии, пайетки и прочие аксессуары могут нанести урон и самому прибору. Так что лучше стирайте такой текстиль вручную.

Вещи, которые запачканы моторным маслом, бензином, спиртом

К ним же относятся растворители и другие воспламеняющиеся составы. Сначала рекомендуется замочить такую одежду или текстиль в ванне с помощью моющего средства, а потом уже стирать в машине.

Коврики с противоскользящим покрытием

Если на бирке не указано, что коврик можно стирать в машине, лучше не рискуйте. Резиновая подложка легко отслаивается, особенно если применять агрессивные моющие средства. В результате вы лишитесь не только домашнего аксессуара, но и рискуете повредить устройство.

Дождевики и куртки с водоотталкивающим покрытием

Водонепроницаемая пропитка нужна для того, чтобы собирать жидкость на поверхности куртки. Капли воды просто скатываются с нее, не проникая внутрь. По этой причине воздействие большого количества воды на такие вещи просто опасно.

Галстуки