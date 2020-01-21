ТОП-4 женщин по знакам Зодиака, которым тяжело выйти замуж

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, которым сложно построить серьезные отношения вопреки личным качествам. Список опубликован в Дзен-канале «Черный кот».

Телец

Рожденные под знаком Тельца отличаются большой преданностью и спокойным нравом. Тельцы не любят бесцельно прожигать жизнь в ночных клубах, а шумным вечеринкам они предпочтут просмотр фильма или сериала в компании любимого человека.

Это качество роднит Тельцов с домоседами — однако любителям путешествий и нестандартных развлечений такая жизнь определенно наскучит. Диссонанс чреват изменами со стороны мужа и испытанием для нервов Тельца. Астрологи уверены, что лучше всего второму по счету знаку Зодиака подойдут Раки, так как именно они — известные приверженцы уюта и комфорта.

Весы

Умные и рассудительные Весы обладают неким шармом и именно им привлекают мужчин. Вместе с открытостью к общению они нередко оказываются в центре внимания. Но вот нерешительность этого знака Зодиака может сыграть с судьбой злую шутку.

Колебания «из стороны в сторону» и неспособность быстро принять решение часто озадачивает или даже раздражает спутника жизни Весов. Отсутствие спонтанности может стать серьезным конфликтом интересов не только в бытовых вопросах, но даже в выборе курорта для отпуска. Специалисты советуют Весам выбирать Овнов для создания семьи — именно так они обретут наставника, который будет направлять знак в верном направлении.

Козерог

Представительница этого знака не ставит семью в приоритет. Чаще всего муж и дети остаются за пределами ее интересов, в то время как карьера увлекает Козерога с головой. Однако и этот сложный знак нуждается в любви и заботе.

Многие претенденты на сердце Козерога могут испугаться ее ритма жизни и отказаться от отношений, где на первом месте — труд и заработок. Поэтому следует попробовать построить семью со Стрельцом, который будет разделять стремление к хорошей жизни.

Водолей

Женщины этого знака Зодиака в одночасье завоевывают внимание сильного пола и без труда удерживают его красивыми словами и ярким внешним видом. Но вот в голове Водолея всегда существует идеал спутника жизни, из-за которого она может отказаться от «синицы в руках» и долго ждать кавалера своей мечты, подходящего ей по всем пунктам.