Вт, 21.01.2020

ТОП-5 рецептов блюд из лосося

Лосось. Иллюстративное фото

ФОТО: Wieslaw Jarek/PantherMedia / Wieslaw Jarek

Лосось – рыба очень сытная и при этом довольно низкокалорийная. Красная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые служат великолепной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, улучшают зрение, состояние кожи и волос, пишет Сегодня.

Яичница с лососем и авокадо

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 свежих яйца
  • 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
  • Небольшой пучок рукколы
  • 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
  • Немного свежевыжатого лимонного сока
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
  2. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
  3. Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.
  4. Вы можете дополнить такой завтрак тостами, свежим хлебом или питой.

Рулет из шпината со сливочным сыром и лососем

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 400 г шпината
  • 5 яиц
  • 100 г тертого сыра твердых сортов
  • 3-4 ст. л муки
  • Соль – по вкусу
  • 400 г сыра типа "Филадельфия"
  • 400 г слабосоленого лосося

Способ приготовления:

  1. Разморозить шпинат, измельчить в кухонном комбайне.
  2. Смешать со взбитыми яйцами. Добавить муку, тертый сыр и щепотку соли. Перемешать.
  3. Вылить шпинатную смесь на противень, застеленный пекарской бумагой и хорошо разровнять лопаткой.
  4. Выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Готовый корж выложить на полотенце вместе с бумагой, немного остудить.
  5. Удалить бумагу и свернуть корж в рулет. Оставить до полного остывания.
  6. Развернуть рулет и намазать сливочным сыром.
  7. Сверху на сыр выложить тонко нарезанные пластинки рыбы.
  8. Свернуть в плотный рулет. Завернуть в фольгу и положить на несколько часов в холодильник.
  9. Достать из холодильника, нарезать кружочками и подавать к столу.

Салат "Цезарь" с лососем

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Салат Айсберг
  • Малосольный лосось
  • Помидоры черри
  • Чесночные сухарики из белого хлеба
  • Тертый пармезан
  • Салатная заправка "Цезарь"
  • Для заправки (на 500 мл соуса):
  • 500 мл домашнего майонеза
  • 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
  • 10 г каперсов
  • 1 ч.л. горчицы
  • Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

  1. Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом.
  2. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки").
  3. Помидоры разрезать на четыре части.
  4. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.
  5. Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.

Крем-суп с лососем

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г филе лосося
  • 2 картофелины
  • 1 кабачок
  • 1 морковка
  • 1 луковица
  • 100 г цветной капусты
  • 1 болгарский перец
  • 150 мл жирного молока
  • Лавровый лист
  • Петрушка
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачок, морковь, цветную капусту, лук и картофель. Выложите в чашу мультиварки. Добавьте болгарский перец, филе лосося, нарезанного кубиками, лавровый лист, посолите и залейте водой. Готовьте в течение 1 часа, установив программу «Тушение».
  2. Перелейте суп в чашу блендера, сняв кожицу с перца. Взбейте, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю, оставив в чаше блендера немного супа.
  3. Добавьте в чашу блендера немного зелени петрушки, еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю.
  4. Подавайте, добавив в тарелку немного петрушки и ломтик вареного лосося.

Запеченный лосось в медовой глазури

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 680-900 г лосося
  • 1 чайная ложка розовой соли
  • 1/2 чайной ложки перца
  • 2 чайные ложки куркумы
  • 1,5 столовые ложки меда
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Сок из 1 большого лимона

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 175 °С.
  2. Поместить лосося в стеклянную форму для запекания и приправить солью, перцем и куркумой.
  3. Полить медом и постараться равномерно распределить его ложкой.
  4. Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и полить лимонным соком.
  5. Не накрывая, запекать лосося 30 минут, затем включить режим бройл на 5 минут.
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