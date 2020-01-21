ТОП-5 рецептов блюд из лосося

Лосось – рыба очень сытная и при этом довольно низкокалорийная. Красная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые служат великолепной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, улучшают зрение, состояние кожи и волос, пишет Сегодня.
Яичница с лососем и авокадо
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 свежих яйца
- 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
- Небольшой пучок рукколы
- 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
- Немного свежевыжатого лимонного сока
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
- Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
- Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.
- Вы можете дополнить такой завтрак тостами, свежим хлебом или питой.
Рулет из шпината со сливочным сыром и лососем
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 400 г шпината
- 5 яиц
- 100 г тертого сыра твердых сортов
- 3-4 ст. л муки
- Соль – по вкусу
- 400 г сыра типа "Филадельфия"
- 400 г слабосоленого лосося
Способ приготовления:
- Разморозить шпинат, измельчить в кухонном комбайне.
- Смешать со взбитыми яйцами. Добавить муку, тертый сыр и щепотку соли. Перемешать.
- Вылить шпинатную смесь на противень, застеленный пекарской бумагой и хорошо разровнять лопаткой.
- Выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Готовый корж выложить на полотенце вместе с бумагой, немного остудить.
- Удалить бумагу и свернуть корж в рулет. Оставить до полного остывания.
- Развернуть рулет и намазать сливочным сыром.
- Сверху на сыр выложить тонко нарезанные пластинки рыбы.
- Свернуть в плотный рулет. Завернуть в фольгу и положить на несколько часов в холодильник.
- Достать из холодильника, нарезать кружочками и подавать к столу.
Салат "Цезарь" с лососем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Салат Айсберг
- Малосольный лосось
- Помидоры черри
- Чесночные сухарики из белого хлеба
- Тертый пармезан
- Салатная заправка "Цезарь"
- Для заправки (на 500 мл соуса):
- 500 мл домашнего майонеза
- 30 г анчоусов (можно заменить селедкой)
- 10 г каперсов
- 1 ч.л. горчицы
- Немного чеснока или зелени
Способ приготовления:
- Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом.
- Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки").
- Помидоры разрезать на четыре части.
- Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.
- Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.
Крем-суп с лососем
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г филе лосося
- 2 картофелины
- 1 кабачок
- 1 морковка
- 1 луковица
- 100 г цветной капусты
- 1 болгарский перец
- 150 мл жирного молока
- Лавровый лист
- Петрушка
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачок, морковь, цветную капусту, лук и картофель. Выложите в чашу мультиварки. Добавьте болгарский перец, филе лосося, нарезанного кубиками, лавровый лист, посолите и залейте водой. Готовьте в течение 1 часа, установив программу «Тушение».
- Перелейте суп в чашу блендера, сняв кожицу с перца. Взбейте, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю, оставив в чаше блендера немного супа.
- Добавьте в чашу блендера немного зелени петрушки, еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю.
- Подавайте, добавив в тарелку немного петрушки и ломтик вареного лосося.
Запеченный лосось в медовой глазури
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 680-900 г лосося
- 1 чайная ложка розовой соли
- 1/2 чайной ложки перца
- 2 чайные ложки куркумы
- 1,5 столовые ложки меда
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Сок из 1 большого лимона
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 175 °С.
- Поместить лосося в стеклянную форму для запекания и приправить солью, перцем и куркумой.
- Полить медом и постараться равномерно распределить его ложкой.
- Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и полить лимонным соком.
- Не накрывая, запекать лосося 30 минут, затем включить режим бройл на 5 минут.