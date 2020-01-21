ТОП-5 рецептов блюд из лосося

Лосось – рыба очень сытная и при этом довольно низкокалорийная. Красная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые служат великолепной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, улучшают зрение, состояние кожи и волос, пишет Сегодня.