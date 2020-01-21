Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала матерью

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая ранее на 9-м месяце беременности полностью обнажилась, впервые стала матерью. Девушка родила мальчика 18 января и пока решила не показывать его лицо.

О пополнении в семье 32-летняя Эшли Грэм рассказала в Instagram-сторис. По ее словам, роды состоялись вечером 18 января. Но пол ребенка Эшли Грэм и ее муж фотограф Джастин Эрвин объявили задолго до появления малыша на свет.

«В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час», – написала счастливая мать.