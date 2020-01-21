Эвелина Блёданс похвасталась идеальным и стабильным весом

Однако светская львица известна своей любовью к спорту, который и помогает ей выглядеть просто идеально, несмотря на довольно зрелый возраст. Так 50-летняя Блёданс однажды призналась, что желание быть красивой и подтянутой заставляет ее тренироваться до боли.