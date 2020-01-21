Эвелина Блёданс похвасталась идеальным и стабильным весом

В своей последней публикации российская актриса Эвелина Блёданс не удержалась от небольшого хвастовства. Правда иметь один и тот же вес на протяжении всей жизни - задачка не из простых, пишет Экспресс газета.
Однако светская львица известна своей любовью к спорту, который и помогает ей выглядеть просто идеально, несмотря на довольно зрелый возраст. Так 50-летняя Блёданс однажды призналась, что желание быть красивой и подтянутой заставляет ее тренироваться до боли.
Актриса разместила в своем микроблоге снимок, на котором она предстала в компании давней знакомой.
Здорово, когда встречаешь человека и не узнаёшь. Ира сбросила 40 кг. Обалдеть! Я вот (не считая беременностей) с 17 лет имею приблизительно один вес. А у вас были большие изменения в весе?
- заявила актриса своим поклонникам.
Вот только подписчики звезды довольно быстро заметили, что показанный Эвелиной снимок явно был обработан фоторедактором: "На Ире много фотошопа..."