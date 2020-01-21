Секреты макияжа: как убрать жирный блеск на лице

Российский визажист Татьяна Решетникова показала, как убрать жирный блеск с лица и подобрать подходящую пудру, чтобы не подчеркнуть недостатки кожи.

Как подобрать пудру?

Жирный блеск на лице быстрее всего убрать пудрой. Лучше всего отдать предпочтение рассыпчатому продукту, так как он наносится более тонким слоем.

«Если пудра прессованная, то может получится эффект пирога», — предупредила визажист.

Цвет может быть, как прозрачный, так и светло-бежевый. Главное, чтобы оттенок не был темнее вашей кожи.

Как убрать жирный блеск на лице?

Наберите продукт на натуральную кисточку для пудры и слегка отряхните, чтобы не переборщить в процессе корректировки кожи.

«Главное, чтобы пудра выглядела незаметно, матировала, скрывала поры и увеличивала стойкость макияжа», — поделилась Татьяна.