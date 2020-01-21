ВИДЕО ⟩ «Сексуальное видео под душем»: Ксения Собчак показала необычный ролик

38-летняя Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Российская телеведущая потроллила женщин, которые снимают пикантные видео на курортах, сообщает Cosmo.
Супруга Константина Богомолова устроила себе небольшой отпуск. Собчак наслаждается отдыхом на островах вблизи океана вместе с семьей. Звезда купается, загорает и изучает местные достопримечательности.
Телеведущая отметила, что практически каждая девушка выкладывает пикантные снимки и демонстрирует тело в купальнике. По ее словам, многие отдыхающие снимают откровенные видео в душе.
Собчак показала поклонникам забавный ролик. Она позировала в душе. Камера показала пляж и льющуюся сверху воду. Блондинка предстала в кадре в одежде. На Ксении был надет классический костюм, который благодаря оптическому обману даже к концу видео остался сухим. «У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха», — иронично отметила телеведущая.