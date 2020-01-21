ВИДЕО ⟩ «Сексуальное видео под душем»: Ксения Собчак показала необычный ролик

Собчак показала поклонникам забавный ролик. Она позировала в душе. Камера показала пляж и льющуюся сверху воду. Блондинка предстала в кадре в одежде. На Ксении был надет классический костюм, который благодаря оптическому обману даже к концу видео остался сухим. «У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха», — иронично отметила телеведущая.