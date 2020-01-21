Свадебный гороскоп на 2020 год: кому лучше не выходить замуж в этом году

Овен

Крайне удачное время для брака. Главное — не делать это абы как, не спешить. Если удастся устроить свадьбу в начале весны, в конце лета или осени, будет просто отлично. Овны, которые в наступившем году встретят свою любовь, могут отметить год 2021 уже в новом качестве — с кольцом на пальце. Просто будьте уверены в себе и в партнере и все получится.

Телец

В разгар весны Тельцы могут столкнуться с проблемами в отношениях, но ничего серьезного не случится. Постарайтесь проявить терпение, понимание, поддержать свою вторую половину. Это станет определенным экзаменом, который вы точно сдадите. Важно также слушать партнера и принимать совместные решения. Гармония в любви и долгосрочные планы обернутся чудесной свадьбой в октябре-ноябре.

Близнецы

Близнецы, которые уже нашли свою любовь, в наступившем году будут очень счастливы. Если вы чувствуете, что готовы к браку, можете смело принимать решение — скорее всего, не ошибетесь. Что касается тех Близнецов, кто в 2020-м начнет новые отношения, их брачные перспективы прояснятся до конца года. И вот тогда вы поймете, куда вам двигаться дальше.

Раки

Ваши чувства к партнеру лишь усилятся, вы станете лучше понимать друг друга, ощутите настоящее родство. Выльется ли это в свадьбу, мы не знаем, но, если решение будет принято, удачным окажется любой месяц. Устраивайте праздник хоть в апреле, хоть в декабре — торжество получится сказочным. Те Раки, кто встретит любовь в 2020 году, могут неожиданно для себя сделать (или получить) предложение — а потом подумать, что все как-то слишком быстро.

Лев

Мужчины, родившиеся под этим знаком, должны хорошенько все взвесить, прежде чем просить руки и сердца. И дело даже не в крепости чувств. Нужно понять, готовы ли вы по-настоящему заботиться о ком-то кроме себя. В целом же наступивший год располагает к такого рода переменам в жизни Львов — как мужчин, так и женщин.

Дева

Девы, не устроившие личную жизнь, должны просто идти вперед и быть честными с собой. Если на пути появится кто-то, важно понять, действительно ли этот человек нужен вам в данный момент. Если сердце (или интуиция) даст положительный ответ, вкладывайтесь в эти отношения без остатка. А что будет дальше, покажут осень и начало зимы. Если же вы уже в отношениях, сравните ваши представления и представления партнера о браке и делайте выводы.

Весы