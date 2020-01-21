Свадебный гороскоп на 2020 год: кому лучше не выходить замуж в этом году

Говорят, институт брака переживает серьезный кризис. Тем не менее в брак по-прежнему вступают, ждут этого, готовятся и надеются. Для кого из знаков Зодиака 2020 год станет свадебным? Но instyle.ru напоминает: звезды не дают гарантий.
Овен
Крайне удачное время для брака. Главное — не делать это абы как, не спешить. Если удастся устроить свадьбу в начале весны, в конце лета или осени, будет просто отлично. Овны, которые в наступившем году встретят свою любовь, могут отметить год 2021 уже в новом качестве — с кольцом на пальце. Просто будьте уверены в себе и в партнере и все получится.
Телец
В разгар весны Тельцы могут столкнуться с проблемами в отношениях, но ничего серьезного не случится. Постарайтесь проявить терпение, понимание, поддержать свою вторую половину. Это станет определенным экзаменом, который вы точно сдадите. Важно также слушать партнера и принимать совместные решения. Гармония в любви и долгосрочные планы обернутся чудесной свадьбой в октябре-ноябре.
Близнецы
Близнецы, которые уже нашли свою любовь, в наступившем году будут очень счастливы. Если вы чувствуете, что готовы к браку, можете смело принимать решение — скорее всего, не ошибетесь. Что касается тех Близнецов, кто в 2020-м начнет новые отношения, их брачные перспективы прояснятся до конца года. И вот тогда вы поймете, куда вам двигаться дальше.
Раки
Ваши чувства к партнеру лишь усилятся, вы станете лучше понимать друг друга, ощутите настоящее родство. Выльется ли это в свадьбу, мы не знаем, но, если решение будет принято, удачным окажется любой месяц. Устраивайте праздник хоть в апреле, хоть в декабре — торжество получится сказочным. Те Раки, кто встретит любовь в 2020 году, могут неожиданно для себя сделать (или получить) предложение — а потом подумать, что все как-то слишком быстро.
Лев
Мужчины, родившиеся под этим знаком, должны хорошенько все взвесить, прежде чем просить руки и сердца. И дело даже не в крепости чувств. Нужно понять, готовы ли вы по-настоящему заботиться о ком-то кроме себя. В целом же наступивший год располагает к такого рода переменам в жизни Львов — как мужчин, так и женщин.
Дева
Девы, не устроившие личную жизнь, должны просто идти вперед и быть честными с собой. Если на пути появится кто-то, важно понять, действительно ли этот человек нужен вам в данный момент. Если сердце (или интуиция) даст положительный ответ, вкладывайтесь в эти отношения без остатка. А что будет дальше, покажут осень и начало зимы. Если же вы уже в отношениях, сравните ваши представления и представления партнера о браке и делайте выводы.
Весы
Намерены жениться или выйти замуж в 2020-м? Устройте церемонию в первую очередь для себя, а потом уже для родных и близких. Подумайте, наконец, о себе и сделайте так, как вы хотите. Если же не знаете, что ждет вас в этом смысле в наступившем году, расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Когда перспективы прояснятся, вы это поймете.
Скорпион
Грядущая весна преподнесет одиноким Скорпионам приятные сюрпризы и захватывающие знакомства. Набравшись терпения и сделав правильный выбор, Скорпионы смогут обрести душевный покой рядом с любимым человеком. Приведет ли это к свадьбе в 2020 году, сказать пока трудно. Те представители этого знака, которые уже находятся в отношениях, должны набраться терпения — все сложится так, как должно.
Стрелец
Вас обуревают сомнения и вы не понимаете, куда идет ваша личная жизнь? Обсудите со второй половиной. Это поможет разобраться в себе, уберет недомолвки и еще сильнее вас сблизит. Если Стрельцу в этом году сделают предложение, он будет приятно удивлен — не столько самим фактом, сколько неожиданной формой подачи.
Козерог
У этих знаков в 2020-м будет огромное количество дел, прежде всего, связанных с работой и собственными профессиональными проектами. Найдется ли время для того, чтобы организовать свадьбу, большой вопрос. В любом случае, если дело решенное, вам нужно вместе со своей второй половиной расставить приоритеты. Если работа не терпит, церемонию можно немного перенести.
Водолей
Здесь ситуация схожая с положением Козерогов: профессиональные амбиции выйдут на первый план, заслонив личные. Если это принципиально, не стоит наступать себе на горло и отказываться от возможности совершить карьерный скачок. Тем же Водолеям, кого миновала участь такого выбора, будет проще. Послушайте себя и решите, готовы ли к браку. Водолеи, которые пока не в паре, в 2020-м могут совершить невероятное –– и влюбиться, и создать семью.
Рыбы
Наступивший год станет для Рыб проверкой чувств –– это касается и их самих, и партнеров. Если проверка пройдет успешно, то отношения выйдут на новый уровень до конца года. Одинокие Рыбы также могут изменить свою жизнь, влюбиться, правда, это случится не с первого захода —сначала не исключены мнимые разочарования, за которыми все-таки последует большой роман. Будет ли свадьба в 2020-м? Будет. Но не у всех Рыб.