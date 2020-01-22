Чем опасны для здоровья объятия с незнакомцами

Объятия с незнакомцами могут быть вредны для здоровья. Об этом рассказал пластический хирург Владимир Платохин.

21 января отмечается Всемирный день объятий. По словам врача, тактильный контакт безусловно необходим и полезен для человека. Объятия с близкими, родными или друзьями способствуют выработке окситоцина и эндорфина — гормонов нежности и радости. В случае с остальными людьми эффект противоположен, отмечает специалист.

Реакция организма на объятия с первым встречным может быть непредсказуемой как с психологической, так и с физиологической стороны. Такой контакт сопровождается нарушением личного пространства и ведет к выработке кортизола — гормона стресса вместо окситоцина. В особенности, если партнер неприятно пахнет. В результате вместо удовольствия человек чувствует дискомфорт и зажатость.