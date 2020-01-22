ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ ⟩ Сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

Украинская певица Настя Каменских, которая появилась на страницах мексиканского журнала Playboy, наслаждается отдыхом на экзотическом курорте Мексики.
Вместе со звездой, разумеется, улетел в теплые края ее супруг — украинский рэпер Потап. Сама же певица на протяжении своих каникул радует поклонников откровенными фото с пляжа. Потап ни раз признавался, что нисколько не запрещает Насте публиковать столь откровенные фото, наоборот — он гордится ею, передает Сегодня.
Так, на новом кадре в солнечной Мексике Настя Каменских предстала перед камерой для своего любимого супруга в откровенном образе — в черном бикини. Пикантности кадру придает влажная кожа и отсутствие макияжа.
Спокойствие, умиротворение и уединение,
— написала Каменских под опубликованным фото.
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