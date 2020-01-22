ПОТРЯСАЮЩЕ! ⟩ Ким Кардашян в эффектном купальнике позирует на лестнице

Эффектный образ Ким Кардашян напомнил ее подписчикам в Instagram о другой красавице — Анджелине Джоли. Модель снялась на лестнице посреди одной из улиц Кабо-Верде — островного государства в Западной Африке.

Для фотосессии теледива выбрала закрытый сверху до горла тряпичный купальник с бикини. На ее лице солнечные очки, а черные волосы заплетены в длинную косу. В таком виде она похожа на голливудскую актрису в роли персонажа серии компьютерных игр и фильмов — женщины археолога и искательницы приключений Лары Крофт.

Снимки Кардашян из Кабо вместе с другими пользователями прокомментировали представители этой страны. Африканцы отметили, что она «хорошенькая для белой женщины». Армянские корни и шоколадный загар позволяют Ким сойти за свою на южном континенте и приобрести там новых обожателей.