Врач-эндокринолог из Петербурга стала «Миссис Вселенная Классик 2020»

По условию в конкурсе принимают участие замужние женщины в возрасте от 40 лет. В этом году на победу претендовали 36 красавиц со всего мира. Для Ксении Вербицкой участие в подобном конкурсе уже не первое. В прошлом году она завоевала титул «Миссис Петербург». У нее четверо детей, по профессии «Миссис Вселенная» врач-эндокринолог, сообщает Пятый канал.