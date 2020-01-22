ВНИМАНИЕ! ⟩ Имена, которые могут навлечь беду на их носителей

Имя может не только привлечь удачу и счастье, но и навлечь на своего обладателя беду. Поэтому при выборе имени для ребенка, следует придерживаться нескольких правил, передает издание «Клатч».

Не называть в честь родственников

Давать ребенку имя, чтобы почтить кого-то из родных, не стоит. Не нужно называть новорожденного так, как его мать или отца. Дело в том, что у людей с одинаковыми именами в одной семье один на двоих ангел-хранитель. И этот могущественный защитник, призванный помогать одному конкретному человеку, просто не сможет уследить за несколькими подопечными сразу.

Не давать имена святых мучеников

Прежде чем делать окончательный выбор — сверьтесь с библейским текстом. Стоит убедиться в том, что вы не собираетесь дать своему ребенку имя святого, умершего мученической смертью — в противном случае, судьба малыша может оказаться такой же трудной и полной страданий, как у его библейского тезки.

Не называть как несчастливых родственников

Давать имя, созвучное имени родственника, который несчастен в жизни — плохая примета. Считается, что даже если значение имени самое лучезарное, существующая установка рода его пересилит и новый член семьи повторит неудачную судьбу своего тезки.

Как избежать несчастья из-за имени