Бывшая жена Башарова: «Мы живем и отдыхаем раздельно»

Марат Башаров еще в прошлом году развелся с женой Елизаветой, на которую не раз поднимал в браке руку. Однако, упорно продолжает уверять, что они живут вместе, мол, экс-супруга его простила. Но все оказалось далеко не так.
Скоро год, как Марат Башаров снова пополнил ряды холостяков. Добавлять сюда слово «завидных» как-то рука не поднимается — все-таки два последних брака актера можно назвать скорее неудачными. И в отношениях с Екатериной Архаровой, и с Елизаветой Шевырковой он поднимал на женщин руку из-за своего необузданного нрава, который особенно раскрывался под воздействием алкоголя.
Однако отпускать свою последнюю супругу, которая подарила Башарову сына Марселя, Марат, судя по всему, никак не хочет. И всячески пытается имитировать семейную идиллию. «Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа», — заявлял он в конце декабря. Однако, как оказалось, лукавил. Отдыхать на горнолыжный курорт во Францию ведущий «Битвы экстрасенсов» улетел вовсе не с Лизой и сыном, а с 15-летней дочерью от прошлого брака Амели.
Ради трехлетнего сына Марселя экс-супруги продолжают поддерживать теплые отношения. Башаров периодически делится фотографиями наследника в социальных сетях — берет с собой на футбольные и хоккейные матчи, устраивает малышу рыбалку. При разводе адвокатом Шевырковой Башарову также было направлено соглашение по алиментам, но, как оказалось, пара договорилась иным способом.
«Отец видится с ребенком, когда хочет, и у него есть на это свободное от работы время, — рассказывает экс-супруга актера. — Я не подавала на алименты, Марат дает деньги на все необходимое Марселю».
Мальчик растет копией папы. Помимо внешности, ребенку, возможно, передались и артистические гены — Марсель обожает петь и танцевать. Также поклонники актера надеются, что характером малыш пойдет все-таки в большей степени в маму.
К слову, скандалы в личной жизни не влияют на востребованность Башарова: он играет в театре, снимается в сериалах и ведет шоу «Битва экстрасенсов». Он даже признавался, что начал замечать у себя сверхспособности. «Случается, познакомишься с человеком и можешь рассказать о его жизни, близких и приятелях. Знаете, говорят, что не бывает людей, лишенных музыкального слуха, только у одних он сильно развит, а у других — нет. Так же и с этими способностями — их нужно найти и правильно развивать», — признавался актер.