Бывшая жена Башарова: «Мы живем и отдыхаем раздельно»

Скоро год, как Марат Башаров снова пополнил ряды холостяков. Добавлять сюда слово «завидных» как-то рука не поднимается — все-таки два последних брака актера можно назвать скорее неудачными. И в отношениях с Екатериной Архаровой, и с Елизаветой Шевырковой он поднимал на женщин руку из-за своего необузданного нрава, который особенно раскрывался под воздействием алкоголя.

Однако отпускать свою последнюю супругу, которая подарила Башарову сына Марселя, Марат, судя по всему, никак не хочет. И всячески пытается имитировать семейную идиллию. «Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа», — заявлял он в конце декабря. Однако, как оказалось, лукавил. Отдыхать на горнолыжный курорт во Францию ведущий «Битвы экстрасенсов» улетел вовсе не с Лизой и сыном, а с 15-летней дочерью от прошлого брака Амели.

«Мы живем раздельно и отдыхаем тоже, — поделилась со «СтарХитом» Елизавета Шевыркова. — Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Но еще одного шанса я ему уже не дам. Другого мужчины рядом со мной пока нет — сердце свободно».

Ради трехлетнего сына Марселя экс-супруги продолжают поддерживать теплые отношения. Башаров периодически делится фотографиями наследника в социальных сетях — берет с собой на футбольные и хоккейные матчи, устраивает малышу рыбалку. При разводе адвокатом Шевырковой Башарову также было направлено соглашение по алиментам, но, как оказалось, пара договорилась иным способом.

Марат Башаров и экс-супруга Елизавета ФОТО: Facebook

«Отец видится с ребенком, когда хочет, и у него есть на это свободное от работы время, — рассказывает экс-супруга актера. — Я не подавала на алименты, Марат дает деньги на все необходимое Марселю».

Мальчик растет копией папы. Помимо внешности, ребенку, возможно, передались и артистические гены — Марсель обожает петь и танцевать. Также поклонники актера надеются, что характером малыш пойдет все-таки в большей степени в маму.