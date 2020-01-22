Депрессия: семь самых частых «женских» симптомов

Депрессия — одно из тех заболеваний, которым женщины страдают намного чаще мужчин: по некоторым данным, до 26% всех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с этим недугом, а вот доля мужчин, у которых была диагностирована депрессия, составляет «всего» 12%. Так или иначе, во всем мире примерно 254 миллиона человек живут с депрессией — и едва ли эту жизнь можно назвать приятной.

При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают: на самом деле людей, страдающих от депрессии, намного больше: по их предположению, диагноз получают только 50% заболевших, все остальные либо не имеют возможности обратиться за помощью, либо не делают этого, так как не считают свое состояние болезнью.

Журнал «Домашний Очаг» собрал семь самых распространенных симптомов депрессии, с которыми женщины сталкиваются чаще всего, и очень просим вас: если вы за последние две недели вы отмечали у себя хотя бы половину из них, пожалуйста, обратитесь к врачу!

Вы часто выходите из себя

Вы стали раздражительнее и частенько срываетесь на коллег, друзей и даже на свою собаку? Согласно результатам исследования, проведенного в 2013 году, более половины пациентов, страдающих депрессией, называют вспышки гнева и раздражительность среди симптомов. Если вы заметили, что ваш характер стал более взрывным, возможно, вам стоит обратиться к врачу или хотя бы пройти тест на выявление депрессии.

Вы стали просыпаться непривычно рано

Люди, страдающие депрессией, очень много спят: их уровень энергии экстремально низок, а из-за нарушенных биохимических процессов мозг не получает во время сна полноценного отдыха и хочется спать дольше и дольше. Но мало кто знает, что бессонница и экстремально ранние пробуждения, когда вы просыпаетесь в четыре или пять часов утра и не можете заснуть снова, также являются признаком депрессии.

Вас ничего не интересует

Если ваше привычное хобби перестало вас привлекать, если вы не возвращаетесь к некогда любимому занятию на протяжении двух недель и более, это может также быть признаком депрессии. Это один из самых коварных симптомов, так как он не позволяет нам помочь себе самим: занимаясь любимым делом, мы получаем удовольствие и гормоны счастья, которые могли помочь нам справиться с заболеванием — но невозможность вернуться к некогда любимому занятию только усугубляет симптомы.

Вы стали проводить больше времени в социальных сетях

Если вы вдруг стали посвящать больше времени, чем обычно, вашему Facebook или Instagram, это также может быть признаком депрессии. Дело в том, что это заболевание неизбежно ведет к снижению социальной активности, а «залипание» в социальных сетях может стать попыткой ликвидировать дефицит активности. Но проблема в том, что игнорирование проблемы не помогает с ней справиться и только усугубляет ситуацию.

Вы постоянно чувствуете боль в спине и пояснице

Исследование, проведенное в 2015 году, подтвердило связь между депрессией и постоянными болями в поясничном отделе, причем чем сильнее была депрессия, тем на более интенсивные боли жаловались пациенты. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с тем, что депрессия делает наши нервные окончания более чувствительными. Как бы там ни было, регулярные боли, особенно если они сопровождаются другими симптомами — серьезный повод обратиться к врачу.

У вас пропал аппетит

Чаще всего депрессия сопровождается изменением аппетита, причем на ранних стадиях он обычно становится ниже. В некоторых случаях это поначалу радует пациентов, однако вскоре потеря веса и аппетита вызывают снижение энергии, уровень которой при депрессии и без того экстремально низок.

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