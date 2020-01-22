Вместо пучка: пять очень простых причесок на каждый день

Будем объективны — последнее, о чем ты думаешь утром — это прическа. На укладку просто не хватает времени, поэтому лучшее, что ты можешь придумать — быстро сделать пучок и побежать на работу. Но часто он портит весь образ, к тому же сильно стягивает волосы, от чего они могут начать сечься. Если голова несвежая, поможет сухой шампунь, но пучок не скроет, что ты не успела помыть голову.

Мы выбрали несколько простых вариантов, которые сможет повторить каждая. Они подойдут к любому образу, даже если у тебя есть дресс-код. По выходным можешь дополнить ими уютную пижаму или домашний костюм. Бонус — собранные волосы пачкаются меньше.

Низкий хвост с невидимками

Отличный вариант для несвежих прядей (подойдет не только девушкам с кудрявыми волосами).

Нанеси текстурирующий спрей, у корней — воск или любое средство для гладкости.

Собери пряди в тугой низкий хвост, несколько вытащи у лица.

По бокам заколи невидимки или большие заколки — они сделают акцент и разнообразят прическу.

Несколько хвостов с аксессуарами

Делать очень просто, вся фишка — в объемных заколках, бантах, резинках и других украшениях для волос, которые есть в твоей шкатулке.

Возьми несколько прядей у лица, собери в тонкий хвост на затылке (фиксировать лучше маленькой невидимой резинкой).

Возьми несколько прядей ниже и повтори.

На резинки одень аксессуары, а волосы расчеши, чтобы они спадали свободно.

В конце вытащи прядки из резинок, чтобы прическа получилась объемной.

Французская прическа с заколкой

French pin — один из трендов этого сезона. Она отлично вписывается с формат нарочитой небрежности, естественности и «макияжа без макияжа». Выглядит очень стильно даже с элегантными брючными костюмами и строгими пиджаками.

Повторить очень просто: отдели верхнюю часть волос, начеши для объема.

Скрути в легкий узел (но не завязывай, чтобы не травмировать пряди), концы оставь свободными.

Возьми любую заколку, чем больше тем лучше, и зафиксируй узел. Если хочешь в точности повторить стиль парижанок, тебе нужен аксессуар в виде большой булавки.

Не переживай, если он будет распадаться — поправить прическу можно даже набегу, а свободные пряди добавят образу французский шик. Если не хочешь оставлять длину свободной, сделай два узла из нижней и верхней части волос — прическа будет выглядеть необычно.

Хвост-жгут

Обычный низкий хвост выглядит очень скучно и просто — предлагаем альтернативу, с которой легко справиться самой. Подойдет только девушкам со средней и большой длиной.

Распыли на зубчики расчески немного лака для волос — лайфхак для гладкости прядей.

Расчеши, зафикисруй.

Возьми тонкую прядь и оберни вокруг основания хвоста один раз. К оставшейся длине добавь прядь больше и повторяй, пока не дойдешь до кончиков.

Жгут нужно скручивать туго, чтобы пряди не выбивались в течение дня. Можно остановиться на середине длины и оставить конца свободными. Зафиксируй невидимкой и лаком для волос, если у тебя непослушные волосы.

Объемная коса

Мода на косы тоже не проходит уже несколько сезонов (все дело в практичности и универсальности). Но заплести себе то, что за минуту показывают блогеры в Instagram — сверхзадача (особенно если ты проспала и опаздываешь). Предлагаем простой вариант, который можно повторить даже по дороге на работу.

Сделай низкий хвост.

Спрячь резинку, обернув вокруг нее пряди. Если волосы густые, лучше взять больше — это добавит объем и будет выглядеть интереснее.

Раздели длину пополам.

Концы правой части зафиксируй резинкой. Объем раздели пополам, чтобы получилось отверстие.

Начни закручивать концы волос внутрь отверстия, чтобы получился жгут.

Продень вторую часть волос внутрь отверстия, перекрути жгут. Повторяй, пока не дойдешь до резинки.

В конце вынь пряди, чтобы они стали свободными, а прическа выглядела воздушной и объемной.