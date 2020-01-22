Ср, 22.01.2020

ПРИГОТОВИМ? ⟩ ТОП-8 забытых советских рецептов, которые пора вернуть на кухню

Салат "Пассажирский"

ФОТО: скриншот видео

Журнал «Лиза» предлагает тебе вспомнить вкус из детства и приготовить легендарные блюда по простым и быстрым рецептам.

В советское время на прилавках было не так много разных продуктов, как сейчас. Поэтому к приготовлению блюд хозяйки подходили с фантазией. Но это не мешало создавать рецепты, наполненные любовью и особым, неповторимым вкусом, знакомым только тем, кто жил в то время

Закуска «Огонек»

Закуска "Огонек"

ФОТО: @dimaha_eda

Во времена СССР это нехитрое блюдо было на столах почти во всех семьях, но сейчас оно почему-то утратило свою популярность. Тем не менее закуска, которую еще называли «еврейской», достойна, чтобы представить гостям. 

Ингредиенты 

  • яйцо (3-4 шт.), 
  • сыр плавленый (2 квадратика), 
  • чеснок зубчиками (2-3 шт.), 
  • майонез и укроп. 

Приготовление 

Отвари яйца, очисти, натри на терке. Протри на терке также чеснок и плавленый сыр. Мелко поруби чеснок. Смешай все ингредиенты. Подавай с томатами. 

Бутерброды со шпротами

Бутерброды со шпротами

ФОТО: @ne_mishlen

Бутерброды уже никто давно не воспринимает в качестве закуски на праздничном столе. А между тем, это блюдо может составить мощную конкуренцию тем же колбасным нарезкам.  

Ингредиенты 

  • белый хлеб, 
  • сливочное масло,  
  • шпроты,  
  • укроп. 

Приготовление 

Поджарь белый хлеб до золотистой корочки. Намажь сливочным маслом. Положи на каждый кусочек хлеба по две рыбки. Укрась веточкой укропа и подавай с солеными огурцами.

Салат «Пассажирский»

Салат "Пассажирский"

ФОТО: @tanya_gotovit

Этот салат подавали в вагонах-ресторанах примерно в 60-х годах. Но он настолько полюбился советским гражданам, что стал частым гостем на столах и в обычной жизни.  

Ингредиенты 

  • говяжья печень (300 г.), 
  • соленые огурцы (2 штуки), 
  • средняя морковка (1 штука), 
  • луковицы среднего размера (2-3 штуки), 
  • майонез — по вкусу, 
  • масло подсолнечное. 

Приготовление 

Обжарь печень на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Остуди и нарежь тонкой соломкой. Нарежь лук и морковь соломкой. Пожарь до образования золотистой корочки. Остуди. Порежь соленые огурцы (также соломкой). Соедини все ингредиенты, добавь майонез и соль по вкусу. 

Суп «Студенческий»

Суп "Студенческий"

ФОТО: @vilkinpro

Рецепт этого супа не встретишь ни в одной кулинарной книге. Но любой, кто учился в институте в те времена, точно знает его вкус. 

Ингредиенты 

  • картошка (0,5 кг.), 
  • сосиски (300 г.), 
  • морковка,  
  • луковица, 
  • плавленые сырки (2 штуки). 

Приготовление 

Поставь воду на плиту. В это время почисть картошку. Когда вода закипит, добавь мелко нарезанные лук и морковку. Вари до готовности. Нарежь сосиски кружочком и также добавь в суп. В самом конце добавь плавленые сырки и размещай до полного растворения. 

Манная каша

Манная каша

ФОТО: @gusto_story

Сейчас принято считать, что манная каша — не самое полезное блюдо. Но это не мешает придаться ностальгии и приготовить ее хотя бы раз. 

Ингредиенты 

  • манная крупа (3 ст. л.),  
  • молоко (пол-литра), 
  • сливочное масло,  
  • варенье, сахар, соль (по вкусу). 

Приготовление 

Налей в кастрюлю молоко. Дождись, пока оно закипит, а затем по чуть-чуть засыпай манку. Медленно помешивая, добавь сахар и щепотку соли. Вари 5-10 минут. В конце добавь кусочек сливочного масла и еще раз тщательно перемешай. 

Сладкие бутерброды

Сладкие бутерброды

ФОТО: @anastasia_dansy

Пожалуй, такое блюдо пробовали все дети, которые хоть раз побывали в советских летних лагерях. Забыть вкус невозможно — он необыкновенный. 

Ингредиенты 

  • свежий белый хлеб, 
  • сливочное масло, 
  • варенье. 

Приготовление 

Нарежь хлеб ломтиками. Смажь каждый сливочным маслом. Положи варенье сверху и подавай с чаем. 

Сладкая колбаса или домашнее пирожное «картошка»

Сладкая колбаса или пирожное "картошка"

ФОТО: @elena_kasyan

Этот рецепт понравится не только тем, кто проникся ностальгией, но и современным детям. Стоит попробовать, тем более что время приготовления — всего 15-20 минут. 

Ингредиенты 

  • сливочное масло комнатной температуры (100 г.), 
  • сахар (0,7-1 стакан), 
  • молоко (1 стакан), 
  • какао — (2 ст. л.), 
  • свежие яйца (2 шт.), 
  • печенье — (600-1000 г.), 
  • орехи (по вкусу). 

Приготовление 

Масло и сахар смешай в кастрюльке, добавь туда яйца и тщательно перемешай. Добавь две столовые ложки какао (с бугорком) и снова хорошо размешай.  Добавь молоко, вливая его в тесто постепенно. Поставь на средний огонь. При постоянном помешивании доведи до кипения и тут же убавь мощность. Не прекращая мешать, вари еще четыре минуты до загустения. Раскатай печенье скалкой или измельчи в блендере. Высыпай молотые печеньки в остывшую какао-молочную массу. Заверни массу в пакет, сформируй «колбаску» и отправь в холодильник на пару часов. Десерт готов.  

Сладкие гренки

Сладкие гренки

ФОТО: @aigul_food

Даже во времена, когда в магазинах не было почти никаких продуктов, мамы все равно пытались порадовать малышей и готовили «из ничего» сладкие блюда к чаю. Например, гренки. 

Ингредиенты 

 
  • Вчерашний белый батон, 
  • яйца (2-3 штуки), 
  • молоко (130 мл.); 
  • сахар (2 ст. л.); 
  • сливочное масло или маргарин (для жарки). 

Приготовление  

Нарежь батон ломтиками толщиной один сантиметр. Взбей молоко с яйцами и сахаром вилкой до однородной консистенции. Разогрей сковороду с маслом или маргарином (дно должно быть полностью покрыто). Окуни каждый ломтик хлеба в яично-молочную смесь, хорошо пропитай и выложи на горячую сковороду. Обжарь все гренки с двух сторон. Подавай горячими. 

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