ПРИГОТОВИМ? ⟩ ТОП-8 забытых советских рецептов, которые пора вернуть на кухню

В советское время на прилавках было не так много разных продуктов, как сейчас. Поэтому к приготовлению блюд хозяйки подходили с фантазией. Но это не мешало создавать рецепты, наполненные любовью и особым, неповторимым вкусом, знакомым только тем, кто жил в то время

Закуска «Огонек»

Закуска "Огонек" ФОТО: @dimaha_eda

Во времена СССР это нехитрое блюдо было на столах почти во всех семьях, но сейчас оно почему-то утратило свою популярность. Тем не менее закуска, которую еще называли «еврейской», достойна, чтобы представить гостям.

Ингредиенты

яйцо (3-4 шт.),

сыр плавленый (2 квадратика),

чеснок зубчиками (2-3 шт.),

майонез и укроп.

Приготовление

Отвари яйца, очисти, натри на терке. Протри на терке также чеснок и плавленый сыр. Мелко поруби чеснок. Смешай все ингредиенты. Подавай с томатами.

Бутерброды со шпротами

Бутерброды со шпротами ФОТО: @ne_mishlen

Бутерброды уже никто давно не воспринимает в качестве закуски на праздничном столе. А между тем, это блюдо может составить мощную конкуренцию тем же колбасным нарезкам.

Ингредиенты

белый хлеб,

сливочное масло,

шпроты,

укроп.

Приготовление

Поджарь белый хлеб до золотистой корочки. Намажь сливочным маслом. Положи на каждый кусочек хлеба по две рыбки. Укрась веточкой укропа и подавай с солеными огурцами.

Салат «Пассажирский»

Салат "Пассажирский" ФОТО: @tanya_gotovit

Этот салат подавали в вагонах-ресторанах примерно в 60-х годах. Но он настолько полюбился советским гражданам, что стал частым гостем на столах и в обычной жизни.

Ингредиенты

говяжья печень (300 г.),

соленые огурцы (2 штуки),

средняя морковка (1 штука),

луковицы среднего размера (2-3 штуки),

майонез — по вкусу,

масло подсолнечное.

Приготовление

Обжарь печень на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Остуди и нарежь тонкой соломкой. Нарежь лук и морковь соломкой. Пожарь до образования золотистой корочки. Остуди. Порежь соленые огурцы (также соломкой). Соедини все ингредиенты, добавь майонез и соль по вкусу.

Суп «Студенческий»

Суп "Студенческий" ФОТО: @vilkinpro

Рецепт этого супа не встретишь ни в одной кулинарной книге. Но любой, кто учился в институте в те времена, точно знает его вкус.

Ингредиенты

картошка (0,5 кг.),

сосиски (300 г.),

морковка,

луковица,

плавленые сырки (2 штуки).

Приготовление

Поставь воду на плиту. В это время почисть картошку. Когда вода закипит, добавь мелко нарезанные лук и морковку. Вари до готовности. Нарежь сосиски кружочком и также добавь в суп. В самом конце добавь плавленые сырки и размещай до полного растворения.

Манная каша

Манная каша ФОТО: @gusto_story

Сейчас принято считать, что манная каша — не самое полезное блюдо. Но это не мешает придаться ностальгии и приготовить ее хотя бы раз.

Ингредиенты

манная крупа (3 ст. л.),

молоко (пол-литра),

сливочное масло,

варенье, сахар, соль (по вкусу).

Приготовление