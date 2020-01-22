ПРИГОТОВИМ? ⟩ ТОП-8 забытых советских рецептов, которые пора вернуть на кухню

Журнал «Лиза» предлагает тебе вспомнить вкус из детства и приготовить легендарные блюда по простым и быстрым рецептам.
В советское время на прилавках было не так много разных продуктов, как сейчас. Поэтому к приготовлению блюд хозяйки подходили с фантазией. Но это не мешало создавать рецепты, наполненные любовью и особым, неповторимым вкусом, знакомым только тем, кто жил в то время
Закуска «Огонек»
Во времена СССР это нехитрое блюдо было на столах почти во всех семьях, но сейчас оно почему-то утратило свою популярность. Тем не менее закуска, которую еще называли «еврейской», достойна, чтобы представить гостям.
Ингредиенты
- яйцо (3-4 шт.),
- сыр плавленый (2 квадратика),
- чеснок зубчиками (2-3 шт.),
- майонез и укроп.
Приготовление
Отвари яйца, очисти, натри на терке. Протри на терке также чеснок и плавленый сыр. Мелко поруби чеснок. Смешай все ингредиенты. Подавай с томатами.
Бутерброды со шпротами
Бутерброды уже никто давно не воспринимает в качестве закуски на праздничном столе. А между тем, это блюдо может составить мощную конкуренцию тем же колбасным нарезкам.
Ингредиенты
- белый хлеб,
- сливочное масло,
- шпроты,
- укроп.
Приготовление
Поджарь белый хлеб до золотистой корочки. Намажь сливочным маслом. Положи на каждый кусочек хлеба по две рыбки. Укрась веточкой укропа и подавай с солеными огурцами.
Салат «Пассажирский»
Этот салат подавали в вагонах-ресторанах примерно в 60-х годах. Но он настолько полюбился советским гражданам, что стал частым гостем на столах и в обычной жизни.
Ингредиенты
- говяжья печень (300 г.),
- соленые огурцы (2 штуки),
- средняя морковка (1 штука),
- луковицы среднего размера (2-3 штуки),
- майонез — по вкусу,
- масло подсолнечное.
Приготовление
Обжарь печень на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Остуди и нарежь тонкой соломкой. Нарежь лук и морковь соломкой. Пожарь до образования золотистой корочки. Остуди. Порежь соленые огурцы (также соломкой). Соедини все ингредиенты, добавь майонез и соль по вкусу.
Суп «Студенческий»
Рецепт этого супа не встретишь ни в одной кулинарной книге. Но любой, кто учился в институте в те времена, точно знает его вкус.
Ингредиенты
- картошка (0,5 кг.),
- сосиски (300 г.),
- морковка,
- луковица,
- плавленые сырки (2 штуки).
Приготовление
Поставь воду на плиту. В это время почисть картошку. Когда вода закипит, добавь мелко нарезанные лук и морковку. Вари до готовности. Нарежь сосиски кружочком и также добавь в суп. В самом конце добавь плавленые сырки и размещай до полного растворения.
Манная каша
Сейчас принято считать, что манная каша — не самое полезное блюдо. Но это не мешает придаться ностальгии и приготовить ее хотя бы раз.
Ингредиенты
- манная крупа (3 ст. л.),
- молоко (пол-литра),
- сливочное масло,
- варенье, сахар, соль (по вкусу).
Приготовление
Налей в кастрюлю молоко. Дождись, пока оно закипит, а затем по чуть-чуть засыпай манку. Медленно помешивая, добавь сахар и щепотку соли. Вари 5-10 минут. В конце добавь кусочек сливочного масла и еще раз тщательно перемешай.
Сладкие бутерброды
Пожалуй, такое блюдо пробовали все дети, которые хоть раз побывали в советских летних лагерях. Забыть вкус невозможно — он необыкновенный.
Ингредиенты
- свежий белый хлеб,
- сливочное масло,
- варенье.
Приготовление
Нарежь хлеб ломтиками. Смажь каждый сливочным маслом. Положи варенье сверху и подавай с чаем.
Сладкая колбаса или домашнее пирожное «картошка»
Этот рецепт понравится не только тем, кто проникся ностальгией, но и современным детям. Стоит попробовать, тем более что время приготовления — всего 15-20 минут.
Ингредиенты
- сливочное масло комнатной температуры (100 г.),
- сахар (0,7-1 стакан),
- молоко (1 стакан),
- какао — (2 ст. л.),
- свежие яйца (2 шт.),
- печенье — (600-1000 г.),
- орехи (по вкусу).
Приготовление
Масло и сахар смешай в кастрюльке, добавь туда яйца и тщательно перемешай. Добавь две столовые ложки какао (с бугорком) и снова хорошо размешай. Добавь молоко, вливая его в тесто постепенно. Поставь на средний огонь. При постоянном помешивании доведи до кипения и тут же убавь мощность. Не прекращая мешать, вари еще четыре минуты до загустения. Раскатай печенье скалкой или измельчи в блендере. Высыпай молотые печеньки в остывшую какао-молочную массу. Заверни массу в пакет, сформируй «колбаску» и отправь в холодильник на пару часов. Десерт готов.
Сладкие гренки
Даже во времена, когда в магазинах не было почти никаких продуктов, мамы все равно пытались порадовать малышей и готовили «из ничего» сладкие блюда к чаю. Например, гренки.
Ингредиенты
- Вчерашний белый батон,
- яйца (2-3 штуки),
- молоко (130 мл.);
- сахар (2 ст. л.);
- сливочное масло или маргарин (для жарки).
Приготовление
Нарежь батон ломтиками толщиной один сантиметр. Взбей молоко с яйцами и сахаром вилкой до однородной консистенции. Разогрей сковороду с маслом или маргарином (дно должно быть полностью покрыто). Окуни каждый ломтик хлеба в яично-молочную смесь, хорошо пропитай и выложи на горячую сковороду. Обжарь все гренки с двух сторон. Подавай горячими.