Что приготовить из куриного филе на ужин: ТОП-5 простых рецептов

Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Но по этой же причине его очень легко пересушить.

Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Время приготовления - 45 минут

Ингредиенты:

600 г куриного филе

1 луковица

200 г сметаны 20%

1 столовая ложка томатной пасты

Щепотка соли

Щепотка перца

Растительное масло

Способ приготовления

Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.

Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.

Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.

Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут.

Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.

В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.

Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Запеченная паста с курицей и перцем

Время приготовления - 1 час

Ингредиенты:

275 г пасты

2 столовые ложки оливкового масла

1 луковица

3 сладких перца разных цветов

1 чайная ложка смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)

500 г филе куриных бедрышек

1 столовая ложка томатной пасты

1 банка томатного соус для пасты

75 г тертого чеддера

Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления

Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности.

Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку.

Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут.

Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте.

Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Куриные рулеты с курагой и черносливом

Время приготовления - 1.5 часа

Ингредиенты:

3 куриных грудки

12 штук кураги

12 штук чернослива

Сыр

Натуральный йогурт, сметана или кефир

Соль, перец

Способ приготовления

Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить.

Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу.

Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива.

Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой.